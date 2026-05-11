Una operación contra VTC fraudulentos en Málaga se salda con 36 vehículos intervenidos y dos detenidos

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MÁLAGA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga, en colaboración con el Servicio de Transporte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, han llevado a cabo un operativo denominado 'Transporte Legítimo', en el que se ha destapado que numerosos vehículos prestaban servicio de transporte con conductor careciendo de título habilitante VTC para ello, entre otras conductas ilícitas.

Entre otros, la operación se salda con 36 vehículos intervenidos, dos conductores detenidos y 71 denuncias, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

La investigación se inició con el objetivo de localizar, denunciar e inmovilizar vehículos utilizados para transporte de personas sin autorización con apariencia de VTC legales. Los operativos de vigilancia se han potenciado sobre todo en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, zona centro y zona oeste de la ciudad.

A raíz de los mismos se han realizado un total de 2.900 comprobaciones, con 36 vehículos denunciados y retirados al depósito municipal por carecer de título habilitante. En este sentido, han incidido en que también se ha denunciado a un autotaxi de otro municipio, igualmente por prestar servicio sin título habilitante.

Asimismo, se ha inmovilizado otro vehículo por realizar transporte de personas careciendo de seguro obligatorio, y se ha actuado en tres casos en materia penal por falsedad documental, con dos personas detenidas por este hecho delictivo.

A ello se suman las 71 denuncias administrativas interpuestas por circular con el vehículo sin haber renovado el permiso o licencia de circulación, habiéndose cambiado el destino de uso del mismo, y poner en circulación un vehículo a motor, remolque o semirremolque sin llevar las placas de matrícula en la forma establecida reglamentariamente.

En total, han sido 25 las empresas investigadas, de las que en cuatro casos se han destapado anomalías en la contratación de conductores que han sido debidamente comunicadas a Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

VÍA PENAL

Por otro lado, han señalado que un conductor de un supuesto VTC ha sido detenido tras comprobarse que llevaba puesta la matrícula de otro de la misma empresa, siendo también denunciado administrativamente por ejercer la actividad careciendo de título habilitante. El vehículo fue intervenido y desplazado hasta el depósito municipal.

En otra ocasión, tras proceder a la identificación de un conductor de transporte sin título habilitante, los agentes pudieron comprobar que se había identificado con la filiación de su hermano, al que estaba suplantando.

Las pesquisas policiales llevaron a los policías locales a averiguar que, además, se encontraba de forma irregular en el país y carecía de carné de conducir.

Con respecto al tercer caso, se produjo a raíz de que policías locales denunciaran un vehículo sin título habilitante, quedando inmovilizado. Posteriormente, en dependencias policiales, advirtieron que la tarjeta acreditativa VTC expedida por la Junta de Andalucía estaba manipulada, por lo que se abrió investigación penal.

OTRAS INTERVENCIONES

También han informado de que tras detectarse e intervenirse un vehículo realizando transporte de personas sin título habilitante, al realizar las pertinentes comprobaciones, los policías locales evidenciaron que estaba destinado a uso particular, a pesar de tener puesta placa de matrícula de color azul, simulando aparentar ser un VTC.

Por último, en varios casos los agentes han descubierto que la mayor parte de vehículos detectados han estado vinculados en el pasado a una licencia VTC, si bien los propietarios realizaron el cambio por venta de la licencia o cambio de vehículo, pese a lo cual mantienen ambos realizando servicios de transporte de personas (el original y el nuevo) con una sola licencia.

En este sentido han señalado que, aunque los vehículos carezcan ya de licencia, las distintas plataformas online de mediación de servicios, desconocedoras de tal situación, continuán otorgándoles servicios de transporte de personas.

Por último, han recordado que a finales del pasado mes de abril se dio por finalizada la primera fase del operativo 'Transporte Legítimo', ya que, tras las numerosas intervenciones desarrolladas, se ha podido comprobar un notable descenso de la actividad investigada, pese a lo cual se continuará trabajando en el mismo sentido.