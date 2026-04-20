La Orquesta Filarmónica de Málaga interpretará el 23 y 24 de abril dos conciertos correspondientes al Programa 11

Archivo - La Orquesta Filarmónica de Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Filarmónica de Málaga interpretaráL los días 23 y 24 de abril, jueves y viernes, a las 20,00 horas, los dos conciertos correspondientes al Programa 11 de su actual temporada de abono 25-26 en el Teatro Cervantes.

El maestro mejicano Carlos Miguel Prieto, subirá al pódium para dirigir esta cita de abono de la formación musical, con un programa dedicado a obras de Gabriela Ortiz, Benjamin Britten y Dmitri Shostakóvich.

La primera parte del Programa 11 comenzará con la obra 'O Kauyumari' de la compositora mejicana Gabriela Ortiz, que será interpretada por primera vez por la OFM.

Esta pieza orquestal de 2021 fue encargada por la Filarmónica de Los Ángeles y estrenada por su titular, el maestro Gustavo Dudamel. Su título significa 'ciervo azul' en el lenguaje indígena 'huichol', que hay que entender como "una guía espiritual de una nueva orientación, que lleva a reflexionar sobre la existencia, sus manifestaciones y la posibilidad de renacer en cada instante difícil de la vida, buscando conectar con lo intangible y lo invisible".

Tras ella se interpretará el 'Concierto para piano, Op.13' del compositor y director de orquesta británico Benjamin Britten, compuesto en la primavera de 1938. Dedicado al compositor y amigo Lennox Berkeley, se estrenó el 18 de agosto del mismo año en Londres con el autor como solista junto a la Orquesta de la BBC, dirigida por Sir Henry Wood.

Esta obra, la primera a gran escala del compositor en forma sonata, incluye una toccata virtuosa como primer movimiento. En 1945 Britten revisó la obra, estrenando una nueva versión del movimiento lento en 1946.

La segunda parte se dedicará íntegramente a interpretar 'la Décima Sinfonía en Mi menor, Op. 93' del compositor ruso Dmitri Shostakóvich, que es comúnmente considerada como "una representación de la era de Stalin en Rusia, marcada por muertes masivas y terror".

No hay certeza de cuándo se desarrolló la composición de esta sinfonía, aunque se conservan borradores de parte del material que datan de 1946.

Es la primera sinfonía del compositor tras la censura de 1948, que consideraba este tipo de obra demasiado "formalista", y que lo llevó a componer obras de exaltación patriótica.

Tras la muerte del "temido dictador" en marzo de 1953 y la consiguiente relajación de las políticas artísticas, Shostakóvich aprovechó para componer esta sinfonía, posiblemente "satirizando al difunto tirano". Se estrenó en Leningrado el 17 de diciembre de 1953, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Leningrado bajo la dirección de su titular, Yevgueni Mravinski.