Óscar López asegura que van a seguir trabajando para sacar adelante los presupuestos y que España "siga avanzando"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López atiende a los medios tras la presentación del proyecto Centesimal en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este jueves que el Gobierno va "a seguir trabajando para sacar adelante" el Presupuesto General del Estado, pero, además, de eso, para que "España siga avanzando".

Tras ser cuestionado por los periodistas en Málaga por los Presupuestos Generales del Estado y que no estarán en el primer trimestre o no tienen los apoyos para presentarlo, López ha dicho que llevan "más de siete años gobernando en un gobierno de coalición y en minoría parlamentaria y nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil".

De hecho, ha continuado, "ha habido que repetir votaciones que se perdieron incluso en el Congreso alguna vez, por ejemplo, la subida de las pensiones, porque la oposición votó en contra". Sin embargo, ha señalado, "más de siete años después, España es el país que más crece del mundo".

"España crea tres o cuatro de cada diez empleos que se crean en la Unión Europea. España sube las pensiones, el salario mínimo y es lo que merece la pena. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando y vamos a intentar que España siga avanzando", ha apostillado.

En este punto, el ministro ha señalado que "ahora que estamos viendo lo que está pasando con la guerra en Irán, y una vez más, la presión a la que eso somete, por supuesto, las víctimas, que es lo primero; pero lo segundo es lo que pasa con la incertidumbre económica, lo que pasa con muchos países que ven cómo se dispara el precio de la energía y afortunadamente España hizo una transformación ecológica, hizo una apuesta por las renovables, que le brinda mejor".

"Esta semana ha habido varios días que el 60% de la energía que se ha producido en nuestro país venía de energía solar", ha explicado, al tiempo que ha añadido que "eso reduce nuestra dependencia del exterior, eso hace que España sea más competitiva y tenga una energía más barata que otros países y esté menos sometida a esos vaivenes".

Así, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha incidido en que "se han hecho muchas cosas bien, con muchas dificultades, sí; con algunas dificultades parlamentarias, claro que sí; pero desde luego nosotros vamos a seguir trabajando para sacar adelante, por supuesto, los presupuestos, pero no solo los presupuestos, que España siga avanzando", ha concluido.

López ha participado este jueves en Málaga junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la presentación del proyecto 'Centesimal', al que también ha asistido el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; la concejala delegada de Innovación, Alicia Izquierdo; y el director general de Red.es, Jesús Herrero.