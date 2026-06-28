Pablo López y Dani Fernández entre las actuaciones del próximo fin de semana en Marenostrum Fuengirola (Málaga)

Cartel concierto Pablo López - MARENOSTRUM FUENGIROLA

MÁLAGA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Marenostrum Fuengirola, que tiene lugar en el citado municipio malagueño, acoge el próximo viernes 3 de julio por primera vez en concierto a Pablo López.

La cita tendrá lugar a las 22,00 horas en el escenario principal Unicaja, la apertura de puertas es a las 20,00 horas y todavía quedan entradas disponibles desde 55 euros.

Desde la organización han señalado que se trata de la vuelta a casa del cantante fuengiroleño que se reunirá con los fans en la ciudad que lo vio crecer, y que se convertirá, sin duda, en uno de los conciertos más emotivos del año. Esta parada se incluye en su gira que lleva por nombre homónimo el del último trabajo discográfico 'El Niño del Espacio', y que se publicará próximamente.

El sábado 4 será el turno de Dani Fernández con su gira 'La Insurrección'. El evento comienza a las 22,00 horas en el escenario de Unicaja y las entradas se pueden adquirir desde 49,50 euros.

"Será una velada donde la potencia vocal se une a la sensibilidad de sus letras, creando una conexión mágica con el público", informan desde la organización.

El fenómeno mundial de 'La Reina del Flow', que ha conseguido agotar todas sus entradas, será el encargado de cerrar los conciertos de la semana el domingo 5 de julio.