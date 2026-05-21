Un paciente insulta y agrede a una médica e intimida a otra en un centro de salud de Málaga

Archivo - Imagen de una campaña de tolerancia cero a las agresiones a sanitarios. - JUNTA - Archivo

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un paciente ha insultado y agredido físicamente este pasado martes a una médica y ha intimidado a otra en el centro de salud de Ciudad Jardín, en Málaga capital.

El Sindicato Médico de Malaga (SMM) ha señalado en un comunicado que los hechos tuvieron lugar el pasado martes cuando un paciente se coló sin cita en la consulta de su médica de familia del centro de salud Ciudad Jardín para que le recetaran ansiolíticos y comenzó a intimidarla cuando otra facultativa entró a auxiliar a su compañera e intentó acompañar al usuario a pedir su cita en admisión.

La reacción de éste fue pegarle un tortazo en la mano, empujarla e insultarla ya que, según él, había impedido salirse con la suya, según han señalado desde el SMM.

Tras el aviso a la Policía Nacional, los agentes se lo llevaron detenido mientras las agredidas presentaron un parte de lesiones y la correspondiente denuncia que derivó en la celebración de un juicio rápido que se celebró este pasado miércoles.

La sentencia ha condenado al agresor a una pena de cuatro meses de prisión por un delito de atentado contra personal sanitario y veinte días de multa con cuota diaria de diez euros por un delito leve de lesiones. Igualmente, ha impuesto una prohibición de aproximación y de comunicación con ambas doctoras por un periodo de cuatro meses.

Antes de la concentración de los compañeros para apoyar a las médicas en la puerta del centro de salud este jueves, la madre del agresor ha acudido al centro preguntando por una de las facultativas "para decirle cuatro cosas". La Policía ha tenido que desalojarla y recomendar a la doctora que abandonara su puesto de trabajo.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha vuelto a criticar "esta grave situación que afecta directamente a los compañeros en el ejercicio de sus funciones" en un año 2026 en el que "se ha superado la decena de casos de agresiones a facultativos en la provincia malagueña, además de apoyar esta mañana a las profesionales agredidas en la concentración celebrada en la puerta del centro de salud".

Asimismo, han lamentado que los agresores "cuentan con la complicidad de la Consejería de Salud al no desarrollar un plan de sanciones administrativas contra los agresores, como se ha establecido en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, tal es el caso de Galicia".

Por último, el SMM ha exigido a la administración la contratación de vigilantes de seguridad en los centros de salud y medidas "contundentes" que velen por la integridad de los trabajadores.