El Pleno de Diputación insta a informar de plazos para restablecer línea ferroviaria Algeciras-Ronda-Antequera

Vías de tren - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad la moción urgente del PP en relación con el "triple aislamiento ferroviario" de la Serranía de Ronda y la exigencia de "soluciones urgentes" al Ministerio de Transporte.

En concreto, entre otros, el Pleno ha aprobado instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, a ofrecer "información pública, clara y actualizada sobre el estado de las obras y los plazos previstos para el restablecimiento del servicio ferroviario en la línea Algeciras-RondaAntequera".

De igual modo, ha salido adelante exigir al Ministerio de Transportes "la restitución lo antes posible" de las frecuencias ferroviarias previas a la pandemia en la conexión con Ronda.

También del grupo 'popular' ha salido adelante, tras ser enmendada, la moción sobre la defensa de los autónomos malagueños y "la necesaria reducción" de la presión fiscal y administrativa.

"RETRASOS" EN LAS PRUEBAS DEL TALÓN

Por otro lado, ha sido rechazada la moción del PSOE en la que la que se exigía a la Junta "actuar ante los retrasos registrados" en las pruebas del talón en el Hospital Materno Infantil de Málaga. La diputada provincial del PSOE Antonia García ha incidido en "la gravedad" de lo ocurrido y ha recordado que "se han contabilizado cerca de 200 muestras fuera de plazo, algunas aún pendientes de resolver, cuando este tipo de pruebas suelen estar listas en un plazo medio de 72 horas".

A su juicio, los "retrasos" son "una consecuencia directa del desmantelamiento de la sanidad pública que el PP lleva casi ocho años ejecutando en la Junta". "Esto no es un fallo puntual, no es una incidencia aislada". "Cuando falla la sanidad no fallan números, fallan vidas. Cuando la sanidad pública falla en algo tan básico, la responsabilidad tiene nombre y apellidos: Juama Moreno y el PP", ha concluido.

Por su parte, la diputada 'popular' Francisca Caracuel ha comenzado su intervención precisando que se iba a centrar en responder al tema exclusivo del cribado y luego "hablar de quién destruye más la sanidad andaluza, quién lo ha hecho". "Podemos hablar de comparativa, porque hay que tener mucho cuajo para venir aquí a hablar de listas de espera", ha respondido al PSOE.

Caracuel ha recordado lo dicho por el centro sanitario y ha abundado que "es un problema puntual que el hospital ha reconocido" mostrando, además, "empatia, cariño, respeto y apoyo a esas familias afectadas por la intranquilidad que les ha tenido que producir la situación". Ha explicado, además, que se ha resuelto y no se ha detectado nada grave. "Ya me dirán si esto es deterioro progresivo y destrucción del sistema sanitario", ha reprochado.

"Vamos a dejar de crear incertidumbre y vamos a dejar de crear falta de confianza en un sistema sanitario que es mejorable, pero que es ejemplar, porque se ha invertido lo que nunca se ha invertido", ha apostillado, al tiempo que ha afirmado al PSOE que si "para las elecciones no faltaran 25 días, no daría ni para titular".

Frente a ello, la diputada del PSOE ha reprochado a Caracuel que "el cuajo lo tiene el PP y la Junta" y ha traído a colación la construcción de un instituto en Manilva, lo que ha elevado la tensión entre el PP y el PSOE y, más concretamente, con un intercambio dialéctico entre el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que ha pedido que se hablara del tema de la moción y no otro, y el diputado socialista, José Bernal.

Una vez vuelto al debate, la diputada del PSOE ha insistido en que la realidad es que "están tensionando el sistema hasta ponerlo en riesgo". "No se puede restar importancia, dejen de esconderse tras propaganda; la sanidad publica se defiende con resultados".

En segundo turno, Caracuel ha insistido en que es una situación "puntual" y ha advertido de que cuando habla de sanidad y "dicen --el PSOE-- que se está destruyendo tenemos que ver quién puso las piedras de la destrucción", aludiendo a María Jesús Montero. "En salvar vidas remamos todos en la misma dirección, lo único que hacen ustedes es intentar rentabilizar políticamente este problema, para instrumento político de una campaña, pero la realidad es tozuda", ha avisado.

Por su parte, el portavoz del grupo de Con Málaga, Antonio Luna, ha incidido en "la investigación y esclarecer lo sucedido, sobre todo prevenir que no vuelva a suceder". "Si se confirma que es cierto lo que expone la moción estaríamos ante otro escándalo", lamentando la "nefasta gestión de la sanidad pública en Andalucía".

Por último, el portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha sostenido que "esto no es un accidente, es el resultado inevitable de un modelo de gestión sanitaria que prioriza el ahorro sobre el cuidado". "Málaga tiene un aguiero negro en la sanidad pública", ha criticado y ha subrayado que "la prioridad de Con Málaga ha sido, es y será siempre la defensa a ultranza de lo público".

VIVIENDA Y OTRAS MOCIONES

Por otro lado, ha salido adelante la moción de Vox relativa a la rebaja fiscal en materia de vivienda con el objetivo "de aliviar la presión económica que soportan miles de familias malagueñas y favorecer el acceso a una vivienda habitual en propiedad o en alquiler".

En el debate, el diputado de Vox Francisco José Garrido ha incidido en que la vivienda "es problema que más preocupa a todos los vecinos. Hemos pasado de un país de propietarios a vivir de prestado y precariamente" y "Málaga uno de los territorios más tensionados del país".

"Ante este panorama, nos encontramos con la falta de responsabilidad y empatía política de quienes nos gobiernan", ha criticado, insistido en las "rebajas fiscales de manera masiva para facilitar el acceso a la vivienda".

Por parte del PP, la diputada María Nieves Atencia ha mostrado apoyo a la iniciativa pero ha precisado que se insta al Gobierno porque está "en plenas facultades" pero la Junta "no es el momento oportuno" ante las inminentes elecciones, pero como en "el ADN del PP está la bajada de impuestos y reducción de la presión fiscal" lo han apoyado.

Por su parte, tanto Con Málaga como el PSOE han explicado el voto en contra a la propuesta y han criticado que "bajo el título de rebaja fiscal se esconde un cóctel de ideologías reaccionarias y recetas económicas fallidas".

Por otro lado, ha sido aprobada una moción de Con Málaga sobre la construcción de un instituto en Manilva y algunos puntos de la moción urgente que traían en relación con la educación pública. De Vox también ha salido adelante otra iniciativa sobre defensa del olivar.

Por último, no ha salido adelante la moción urgente del PSOE con la que instaban a la Junta a que "incremente ayudas por las borrascas a municipios de la provincia para no dejar ninguno fuera". El diputado Manuel Lara ha dicho que "esto no es problema técnico, es un problema más de criterio". "La moción busca que la ayuda llegue a todos los municipios que lo necesitan".

El diputado del PP Manuel Marmolejo ha subrayado que la Diputación "siempre ha sido la primera", "ha dado siempre la cara" y "ha reaccionado". También ha valorado la gestión de la Junta en esta materia y ha recordado la comisión técnica "donde se está trabajando y llegaran las ayudas a todos los municipios". "Claro que estamos actuando y haciendo cosas", ha concluido.

Por parte de Vox, Luna ha asegurado que "los malagueños no valoran positivamente al Gobierno", ya que, entre otros ejemplos, ha puesto que "mantiene incomunicada la provincia con el AVE directo desde febrero". Desde Con Málaga, Márquez ha mostrado apoyo a la iniciativa, ya que "la administración más cercana a los ciudadanos no puede quedarse sola cuando el cielo se desploma". "La Junta debe actuar como un escudo social" y ha pedido "coherencia" al PP.