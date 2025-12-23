PP critica que Sánchez y Montero "se olvidan de hacer su trabajo" y "condenan futuro de Málaga" sin presupuestos

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo - PP

MÁLAGA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este martes que el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez y con María Jesús Montero como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, "se olvida de hacer su trabajo y condena el futuro de Málaga" sin Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo.

Ha lamentado que el Ejecutivo socialista "no sólo no cumple el mandato constitucional de elaborar y presentar una cuentas acordes al escenario económico y a las necesidades de cada territorio, sino que parece cómodo con esta situación anómala y sin precedente en la que las inversiones se aprueban de manera discrecional en claro beneficio para algunos territorios y en detrimento de otros, como Andalucía y Málaga".

Así lo ha expuesto Carmona ante la previsión de que el último Consejo de Ministros del año apruebe la prórroga para 2026 de los presupuestos de 2023, "los cuales fueron elaborados en 2022, que nadie se olvide, cuando las necesidades de los españoles y de los malagueños eran otras", ha subrayado.

De igual modo, ha recordado en un comunicado que ni en 2024 ni en 2025 se aprobaron cuentas públicas, mientras que la ministra Montero "ni siquiera ha presentado un proyecto para 2026 en tiempo y forma, antes de finalizar el año, como sí hacen el resto de administraciones", entre las que ha citado a la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga o los principales ayuntamientos de la provincia.

"El sanchismo ha dado carta de normalidad a esta incompetencia del Gobierno, entre otros muchos escándalos", ha destacado y ha abundado en que "esta situación de parálisis y bloqueo no es baladí y se traduce en la ausencia de inversiones importantes para Málaga desde hace casi ocho años".

Así, ha advertido de que los malagueños "no se conforman" con un Ejecutivo socialista "que niega proyectos claves para el desarrollo de la provincia en todos los ámbitos" y ha señalado "los cero euros destinados a mejorar la movilidad en la A-7, el incumplimiento del compromiso adquirido por el Ministerio hace año y medio para bonificar la autopista de la Costa del Sol, así como la ausencia inversora en materia hidráulica".

De igual modo, ha destacado "la falta de refuerzo" en materia de seguridad "con más agentes e infraestructuras ante el aumento sostenido de la criminalidad en la provincia y la negativa reiterada del Gobierno a cofinanciar proyectos donde sí participan el resto de administraciones, como el Auditorio de la capital o el tejado de la Catedral".

Al respecto, el dirigente 'popular' ha incidido en que "al bloqueo económico impuesto a Málaga se suma el veto político por parte del PSOE con el silencio cómplice de los socialistas malagueños, pese a que la provincia es una de las que más aporta a las arcas públicas del Estado, con más de 5.500 millones de euros recaudados por el Gobierno en impuestos en 2024, y lidera el crecimiento poblacional en Andalucía y en el resto del país".

Por último, ha lamentado que el PSOE de Sánchez "vuelve a dejar en blanco, un año más, la hoja de resultados para una provincia como Málaga" y ha alertado de que "será difícil revertir estos ocho años de parálisis y abandono inversor en materias claves como la movilidad, la seguridad, el agua o la vivienda", ha concluido.