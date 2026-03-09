PP exige a Sánchez que "no desprecie la clamorosa petición" de sociedad civil sobre las inversiones urgentes en Málaga

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "no desprecie la clamorosa petición" de la sociedad civil malagueña para que atienda a las inversiones estatales "que necesita la provincia con carácter de urgencia".

Así, ha advertido de que la situación "empieza a ser desesperada tras siete años sin inversiones ni proyectos por parte del Ejecutivo central, hasta el punto de que el sector turístico ha remitido una carta al propio Sánchez para exponerle, en primera persona, el difícil escenario al que se enfrenta la principal industria de esta provincia", si bien Ortega ha subrayado que "esta petición se suma a otras anteriores en las que colectivos de la sociedad civil malagueña, como los empresarios, también han reclamado el Gobierno inversiones urgentes".

De este modo, ha instado al Gobierno de Sánchez y Montero a "levantar el pie del freno inversor impuesto" en la provincia y ha advertido de que "su falta de apuesta pone en jaque miles de puestos de trabajo", con especial incidencia en el sector turístico, "que genera un impacto económico superior a los 21.000 millones de euros al año y supera los 152.000 empleos", ha recordado.

También ha señalado que "al colapso" de las carreteras y de la A-7, tanto en la parte oriental como occidental de la provincia, "se añade el caos del Cercanías y las continuas incidencias de la red ferroviaria, a lo que se suma ahora la falta de conexión directa por AVE desde el pasado mes de enero, una situación que amenaza seriamente las previsiones de cara a Semana Santa, dado que Adif no prevé la apertura de este tramo de alta velocidad hasta el 23 de marzo".

Ortega, que ha reprochado al Ejecutivo "la falta de reflejos para no actuar inmediatamente" en el talud desprendido en Álora hace más de un mes y que mantiene cortada la alta velocidad entre Madrid y Málaga capital, ha criticado, además, "la falta de una conexión ferroviaria que conecte todo el litoral de la provincia, desde Nerja hasta Estepona, ofreciendo una solución alternativa al colapso de la A-7".

De igual modo, el dirigente 'popular' ha afeado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que "haya incumplido su promesa, ratificada hace casi dos años en una reunión con alcaldes de la Costa del Sol, de bonificar el peaje más caro de España, pese a que sí vemos cómo liberaliza o aprueba ayudas para los usuarios de otras autopistas".

En este punto, ha lamentado "la falta de compromiso" del PSOE y del Gobierno de Sánchez para "impulsar un plan estructural que defienda nuestras playas de los continuos temporales que las azotan año tras año" y ha apuntado a que "los escasos aportes de arena por parte de la Demarcación de Costas son claramente insuficientes, hasta el punto de que actualmente y tras el tren de borrasca de principios de febrero, el litoral se encuentra también en una situación bastante comprometida".

Asimismo, Ortega ha incidido sobre "el caos" que sufre el aeropuerto de Málaga desde hace meses, "con colas durante horas, por la implantación del nuevo sistema de control fronterizo para pasajeros de fuera de la Unión Europea", marco en el que ha advertido de que "el aeródromo costasoleño está a punto de alcanzar su capacidad máxima, cifrada en 30 millones de pasajeros al año, tras cerrar 2025 con un nuevo récord histórico y casi 27 millones de visitantes".

Por todo ello, el coordinador general del PP malagueño ha reclamado al Gobierno de Sánchez y Montero que "dejen de apretar a Málaga y empiecen a retornar parte de la recaudación histórica que registran en la provincia" y ha apuntado que "el pasado año el Gobierno superó los 6.000 millones de euros recaudados en impuestos estatales del bolsillo de los malagueños, frente a los 5.500 de 2024, dinero que no revierte en inversiones y proyectos para esta provincia", ha concluido.