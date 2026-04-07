PP interpela sobre efectos de la "tortuosa" línea AVE a Málaga y Puente responde que "los hechos acaban con los bulos"

1075754.1.260.149.20260407185232 Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el temporal a su paso por Álora (Málaga) a fecha de 19 de marzo. - Álex Zea - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Málaga José Alberto Armijo ha interpelado este martes en el Senado al ministro Óscar Puente por los "perjuicios" de la "baja y tortuosa" línea de AVE entre Málaga y el resto de España, que sigue cortada en Álora, tras la caída de un talud; y el ministro ha respondido que "los hechos acaban con los bulos" en referencia al balance de la Semana Santa malagueña. Ambos se han pedido "lealtad institucional".

En su interpelación al ministro en la tarde de este martes en el pleno de la Cámara Alta, Armijo ha asegurado que "la realidad confirma que esa desconexión ha provocado un evidente desprestigio del servicio de alta velocidad, está provocando un indiscutible perjuicio para miles y miles de usuarios y un impacto económico cuyo alcance real ya conoceremos tras su restablecimiento definitivo".

El también alcalde de la localidad malagueña de Nerja ha señalado que Málaga es una provincia "con enorme potencial de crecimiento económico y desarrollo", por lo que ha considerado que no puede "permitirse que ese crecimiento se vea frenado por el abandono de las políticas de mantenimiento de las infraestructuras para la movilidad".

Para el senador del PP, "cuando se desatienden las inversiones en materia de mantenimiento, se producen incidentes en las infraestructuras ferroviarias. Primero fue Adamuz, después Álora", al tiempo que ha apuntado que "viendo lo que está ocurriendo, lo cierto y verdad es que al día de la fecha el tren no vive el mejor momento de su historia".

"La alta velocidad se ha convertido en la baja y tortuosa velocidad, caracterizada por averías, impuntualidades, incomodidades, retrasos", ha incidido Armijo, quien ha recordado que actualmente la conexión directa con Málaga "sigue interrumpida" en Álora por la caída de un talud.

Por esto, Armijo le ha preguntado al ministro "cómo valora el impacto de dicha desconexión directa, para cuándo prevé su restablecimiento definitivo y si valora aplicar medidas temporales para amortiguar dicho impacto".

Así, ha considerado que "para erradicar el impacto de dicha desconexión, para erradicar la desconexión de sus políticas con Málaga, le pedimos empatizar con las instituciones malagueñas, manteniendo relaciones basadas en el diálogo, la coordinación, el respeto y la lealtad institucional".

Así, le ha instado "especialmente" que "reconecte con Málaga, impulsando los proyectos pendientes y claves para su desarrollo turístico, económico y social", poniendo como ejemplo el tren litoral, "esencial para la conexión ferroviaria de la Costa del Sol"; además de finalizar las obras de ese talud para recuperar la conexión directa por AVE.

A esto, el ministro ha comenzando señalando que "hay preguntas que no pasa nada por retirarlas". "Cuando los hechos acaban con los bulos que ustedes han estado elaborando durante las últimas semanas, cuando los hechos se abren paso, creo que lo más prudente es aparcar la cuestión", ha dicho Puente, quien ha añadido: "Responsabilidad institucional. Eso les reclamo".

En su segundo turno de palabra, Puente ha indicado que el corte de la línea Málaga-Sevilla "es consecuencia de las lluvias torrenciales que hicieron colapsar un talud, exactamente igual que más de 30 carreteras de titularidad autonómica o de diputaciones provinciales, que a día de hoy siguen cortadas como consecuencia de ese temporal" y ha criticado que el PP hable de esto "como si fuera un capricho o una decisión del ministerio".

"Lo que me piden ustedes a mí, se lo reclamo yo a ustedes, lealtad institucional", ha dicho el ministro, quien ha lamentado que el PP vio en esta situación "una oportunidad política". "Como hay elecciones en Andalucía, vamos a utilizar el corte de la línea Málaga-Sevilla, que no es un capricho, para echársela encima al Gobierno de España y hacerle el culpable de unos perjuicios económicos absolutamente inventados por ustedes".

Puente se ha preguntado cómo es que ahora el senador del PP ha dicho que "ya sabremos cuáles son esas consecuencias económicas" si, ha recordado, "las habían ustedes cuantificado". "Hace una semana las sabíamos, decían ustedes, con el apoyo inestimable de sus terminales mediáticas, que la Semana Santa en Málaga se iba a traducir en una pérdida de 1.300 millones de euros como consecuencia del corte de la línea de alta velocidad", ha incidido.

Al respecto, se ha cuestionado "cómo lo han calculado, si con la regla del dos por diez del señor Feijóo" y ha añadido que ya en Semana Santa "las instituciones andaluzas le vieron las orejas al lobo, porque los datos evidentemente eran de que iba a suceder lo contrario, y el alcalde de Málaga empezó a recoger cable y a decir que casi no iba a haber ninguna incidencia y el señor Moreno Bonilla, con el que se ve que no se han comunicado, también dijo que la incidencia iba a ser absolutamente nula".

Para Puente, la realidad es, según los datos conocidos, "un crecimiento de la ocupación hotelera durante la Semana Santa de un 3% respecto a la de 2025; aumento de un 5% de media de la ocupación hotelera en todo el mes de marzo, en el que la línea ha estado cortada" y en el empleo son, ha dicho, "14.307 afiliados más en ese mes, la mayor subida de la historia de Málaga" y la interanual, 26.842 afiliados más, la mayor subida de las provincias andaluzas".