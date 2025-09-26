El PP de Málaga critica que "el desgobierno y la voracidad" fiscal de Sánchez eleven el precio de la vuelta al colegio

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria y senadora por el PP de Málaga Lucía Yeves ha criticado este viernes que "el desgobierno y la voracidad fiscal impuesta" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, María Jesús Montero, "han elevado el precio de la vuelta al cole casi un 20% en tres años", por lo que la formación 'popular' ha presentado un plan de choque en el Senado para "que estudiar no se convierta en un lujo".

Ante ello, Yeves ha recordado que "la cesta de la compra también se ha encarecido un 38% desde que gobierno el PSOE". "La presión fiscal que ejecuta Montero desde el Ministerio de Hacienda está obligando a las familias malagueñas a hacer malabares para llegar a fin de mes o encarar momentos como el inicio del curso escolar", ha indicado.

"El encarecimiento del inicio de curso se suma, de esta forma, a la trituradora fiscal de Montero, que ha llevado a que la cesta de la compra se encarezca un 38% desde que Gobierna Sánchez o que ha disparado el precio de la vivienda y de los alquileres hasta máximos históricos", ha manifestado.

Según ha dicho en un comunicado, "Sánchez y Montero están asfixiando a las familias con las 97 subidas de impuestos que han impulsado desde su entrada en la Moncloa para acabar con toda la capacidad económica de las familias". "Este es el modus operandi del socialismo, que vive de espaldas a la realidad de la ciudadanía mientras intenta diseñar un mensaje populista que no tiene nada que ver con el día a día que afrontan las familias malagueñas y andaluzas", ha continuado Yeves.

"A día de hoy, una familia necesita alrededor de 500 euros por hijo para, simplemente, empezar el curso. Por lo que cada niño supone, como mínimo, 2.500 euros por año lectivo, una cantidad inasumible para muchos malagueños y andaluces", ha insistido.

Por este motivo, Yeves ha avisado que las consecuencias "son catastróficas" para el bolsillo de numerosas familias cuya situación "es más vulnerable", al tiempo que ha señalado que "el acceso a la educación, en condiciones de igualdad, está más en peligro que nunca".

"Con esta presión fiscal sobre las familias, Sánchez deja claro que la educación pública no está en su agenda. Pero quiera o no quiera, el sistema educativo necesita reformas reales y menos sectarismo", ha incidido.

La dirigente 'popular' ha recalcado que "la Lomloe, la lamentable ley educativa de Sánchez que ha tumbado la cultura del esfuerzo y la meritocracia, es un auténtico desastre". Ha reclamado al Gobierno de Sánchez "que asuma la responsabilidad de garantizar la igualdad en el acceso a la educación pública y que corrija los desequilibrios para ofrecer una educación accesible económicamente y de calidad".