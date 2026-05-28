El PP de Málaga exige al PSOE que "dé la cara" ante el caso de Ana María Fuentes: "Su silencio es cómplice de Sánchez"

Archivo - El secretario general del PP de Málaga y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona - PP - Archivo

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido este jueves al PSOE de Málaga que "dé la cara" ante las informaciones que afectan a la exgerente socialista Ana María Fuentes, dirigente malagueña de Ronda, y ha advertido de que "su silencio es cómplice del silencio de Pedro Sánchez".

Carmona ha recordado en un comunicado que Fuentes ha sido candidata socialista a la Alcaldía de Ronda, parlamentaria andaluza, diputada nacional por Málaga y responsable económica del PSOE en Ferraz, por lo que ha subrayado que el PSOE malagueño "no puede actuar como si este asunto no tuviera nada que ver con la provincia".

"Estamos ante una dirigente socialista malagueña, responsable de la gestión económica del PSOE en Ferraz, investigada en la Audiencia Nacional, y ante una imagen gravísima para cualquier partido democrático, una entrada y registro de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE para intervenir documentación, correos, contabilidad y registros internos", ha afirmado.

El dirigente 'popular' ha reclamado a Josele Aguilar que comparezca públicamente y explique "qué sabía el PSOE de Málaga, desde cuándo lo sabía y por qué nadie ha asumido todavía ninguna responsabilidad política".

"Ana María Fuentes no es una desconocida para el PSOE de Málaga. Ha sido una dirigente de su casa, de su estructura y de sus listas electorales. Por eso Josele Aguilar no puede mirar hacia otro lado ni esconderse detrás de Ferraz", ha subrayado.

Carmona ha señalado que los malagueños merecen "una explicación clara y urgente sobre el papel de Ana María Fuentes y sobre si el PSOE de Málaga va a asumir alguna responsabilidad política".

"Los malagueños están cansados de que el PSOE les pida confianza mientras esconde explicaciones. No se puede hablar de ejemplaridad en los mítines y guardar silencio cuando la Guardia Civil reclama papeles en Ferraz", ha manifestado.

El secretario general del PP malagueño ha advertido de que "los malagueños no van a premiar en las urnas a quienes callan ante los sobres, los pagos en efectivo, la UCO en Ferraz y la imputación de una dirigente socialista malagueña".

Por último, Carmona ha pedido al secretario general del PSOE de Málaga que aclare "si va a exigir responsabilidades internas o si, por el contrario, seguirá callado para no incomodar a Pedro Sánchez".

"Málaga no merece un PSOE que sólo aparece para pedir apoyo y desaparece cuando tiene que dar explicaciones. No se puede pedir el voto con una mano y tapar los sobres con la otra", ha concluido.