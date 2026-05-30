PP pide al Gobierno "las 200 plazas judiciales que faltan en Málaga" y "menos ataques y acusaciones" a jueces y fiscales

Archivo - El vicesecretario del PP de Málaga y parlamentario andaluz Daniel Castilla en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario del PP de Málaga Daniel Castilla ha pedido este sábado al Gobierno "las 200 plazas judiciales de nueva creación que faltan en Málaga ante el colapso que sufre el sistema judicial de la provincia, y menos ataques y acusaciones de 'lawfare' a jueces y fiscales a raíz de los casos de corrupción que rodean a Sánchez y al PSOE".

Así, a través de una nota, Castilla ha lamentado "el déficit de magistrados", señalado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de plazas de nueva creación que tiene una provincia como Málaga, "que lidera el crecimiento económico y de población tanto a nivel regional, como nacional".

"El Gobierno tiene que atender a la petición del TSJA, que insiste en la creación urgente e inmediata de nuevas plazas en la provincia de Málaga para hacer frente al incremento de la carga judicial y garantizar así un funcionamiento eficaz", ha relatado.

"Estamos ante una situación insostenible. La falta de personal y la sobrecarga en prácticamente todas las jurisdicciones han derivado en un colapso estructural que irá a más si el Gobierno de España sigue mirando para otro lado. No hay magistrados, no hay medios. Cada año la situación empeora. Este es el trato de Sánchez a los malagueños: abandonados a todos los niveles", ha criticado.

Además, ha exigido al Ejecutivo sanchista que "ceje sus inadmisibles agresiones al Poder Judicial tras los casos de corrupción que rodean a Sánchez". "Somos un país democrático, es inaceptable. El victimismo socialista está atentando contra la libertad y la independencia del Poder Judicial. Y no lo vamos a consentir", ha recalcado.

Finalmente, Castilla ha recordado que "fueron las cloacas de Ferraz las que trabajaron para esparcir la de idea de lawfare". "Fueron ellos los que buscaron desestabilizar las causas judiciales contra Sánchez y todo su entorno gracias a sus fontaneros. Fueron sin tapujos a por jueces, magistrados, Guardias Civiles y periodistas", ha concluido.