El presidente de la Diputación destaca el "prestigio" nacional e internacional de los 101 km de La Legión en Ronda

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en la salida de los 101 Km de La Legión en la localidad malagueña de Ronda. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, participó este pasado sábado, en la salida de los 101 Km de La Legión en la localidad malagueña de Ronda, y destacó "el prestigio" de esta prueba deportiva a nivel no solo nacional sino internacional.

Así lo han indicado desde la institución provincial en una nota, en la que han apuntado que Salado estuvo acompañado por la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, en esa salida de la prueba desde la ciudad deportiva de la localidad.

También puso el foco en la "exigencia a nivel físico y mental" y en los valores del deporte y "vinculados a la labor de los legionarios, cuyas actuaciones en misión de paz y de ayuda a catástrofes y emergencias, cuando se les requiere".

Las modalidades, con más de 9.500 competidores, se organizaron a pie y por equipos y en bicicleta de montaña, a las que se unió la prueba infantil, desarrollándose por todos los municipios por los que transcurre la carrera durante 24 horas.

Salado ha recordado el apoyo de la Diputación de Málaga a través del Consorcio Provincial de Bomberos en la seguridad del mismo. Un año más ha coordinado los servicios sanitarios, los avisos recibidos durante la prueba y participó con un dispositivo de 15 efectivos y cinco vehículos distribuidos por diferentes puntos del recorrido.

Asimismo, hubo un equipo técnico y mandos al frente del Puesto de Mando Avanzado, a los que acompañó el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Manuel Marmolejo.

Además de coordinar las incidencias sanitarias, los bomberos del Consorcio realizaron labores preventivas, tanto en la cocina como en los puestos de avituallamiento, y asistieron a los participantes en todo lo necesario, como la retirada de barro acumulado en las bicicletas, entre otras intervenciones, aunque la prueba se disputó con normalidad y sin ninguna incidencia reseñable.

Por último, Salado ha vuelto a agradecer al pueblo de Ronda "su papel solidario" durante los temporales del pasado mes de febrero al acoger a la población desalojada en Grazalema tras las intensas lluvias, y se unió una vez más al dolor por la pérdida de los agentes de la Guardia Civil muertos en acto de servicio el pasado viernes.