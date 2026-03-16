Presidente de Diputación de Málaga lamenta que Gobierno "incumple" sobre conexión directa por AVE y pide dimisiones

Archivo - El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha lamentado que el Gobierno de España incumpla con el restablecimiento de la conexión de ferrocarril de la provincia por alta velocidad que, según ha anunciado este lunes el presidente de Adif, se posterga a después de la Semana Santa. Salado ha pedido dimisiones en el Ejecutivo y ha dicho que el anuncio "es un golpe a la línea de flotación" de la economía malagueña.

"El Gobierno, una vez más, incumple con Málaga, incumple su palabra. Dijo que a principios de marzo iba a estar lista la conexión ferroviaria entre Málaga y Madrid. Se pasó al 23 de marzo y luego al 24 de marzo. Y yo esperaba equivocarme en mi predicción de que se iba a incumplir una vez más", ha asegurado Salado en un corte de audio distribuido entre los medios de comunicación.

El presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol ha dicho que el Gobierno "empezó tarde y mal" los trabajos de recuperación de la conexión en la zona de Álora, y ha señalado que el ritmo de trabajo era "insuficiente, y han tardado tres semanas en redoblar turnos".

"Y aquí tenemos las consecuencias de que se siguen cumpliendo esas fechas. Es un golpe a la línea de flotación de la economía malagueña, con pérdidas económicas importantísimas, con pérdidas de empleo, con un golpe importantísimo también a lo que es nuestra principal industria, el turismo, en una fecha clave como es la Semana Santa", ha sentenciado Salado.

El presidente también ha insistido en que el anuncio de Adif supone "una pérdida de prestigio a nuestro destino"; y en este punto ha reivindicado al Gobierno "que haya dimisiones". "Si en Cataluña, por el caos que hubo en Rodalíes, hubo dimisiones, ¿Aquí nadie dimite, nadie es responsable, desde el ministro hasta el secretario, el Estado y todo el elenco de actos directivos que tiene el ministerio, nadie es responsable de lo que está ocurriendo aquí?. Alguien tiene que dimitir", ha dicho.

Salado ha insistido en que Málaga "no puede tener el desprecio que está teniendo actualmente por el Gobierno de España en materia inversora", marco en el que además de a materia ferroviaria, se ha referido a la conexión o mejora de la carretera A7, al tren de Cercanías, a la estabilización de las playas "que también tenemos la callada por respuesta", y el tercer carril en la A7. "Un desprecio descomunal sin precedente a la provincia de Málaga. No nos merecemos esto y aquí hay que exigir responsabilidades", ha concluido.