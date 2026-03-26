El preso que liberará la cofradía El Rico de Málaga dice recibir el indulto con "mucha felicidad, mucha paz"

José (c), el penado indultado por el Consejo de Ministros que será liberado por Nuestro Padre Jesús de Málaga el próximo Miércoles Santo junto al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas (i) y el hermano mayor de la cofradía, Ramón Varea (d) - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El preso que el próximo Miércoles Santo será liberado por la Cofradía de El Rico de Málaga, tras ser indultado por el Consejo de Ministros, ha asegurado que recibió la noticia "como una sorpresa". "Mucha felicidad, mucha paz por una etapa que va a pasar en mi vida", ha asegurado.

Así lo ha dicho este jueves, junto al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y al hermano mayor de El Rico, Ramón Varea, en rueda de prensa en la que ha dado las gracias a la cofradía "y ante todo al Señor" y ha dicho sentirse orgulloso de haber sido elegido para este indulto.

José R.C. fue condenado por un delito de lesiones a una pena de un año y medio de prisión y por otro de amenazas, a otro año de cárcel por unos hechos ocurrido en 2020. Cumplía condena en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre hasta diciembre pasado, que pasó al Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, donde estaba en la actualidad.

"No tengo vínculos con ninguna clase de cofradía, pero sí tengo vínculo con Dios. Soy creyente", ha asegurado José, quien ha apuntado desde hace un tiempo cada día lee la biblia. Además, ha indicado que toda su familia está "super contenta, no se lo creen", al igual que los amigos, que le han dado la enhorabuena.

Ha señalado que ha conocido en la cárcel a algunas personas que "por un fallo en la vida están ahí, que lo pueden tener cualquiera", como a él, y ha explicado que fue jardinero en una subcontrata del Ayuntamiento y se le presentó "una situación mala y cometí un delito". "Sé que está mal, debería haber salido corriendo", ha apuntado.

Ha destacado que el "trato excepcional conmigo" de los funcionarios; "dan paz, dan tranquilidad a las personas que se portan bien, dan confianza y te dan la oportunidad de conocerte", y ha asegurado que ahora mirará "para abajo a ver si hay una piedra para no tropezar de nuevo".

Por su parte, el subdelegado ha destacado "el valor de la reinserción social del ordenamiento jurídico español y su reflejo en la liberación de El Rico" y ha señalado que José "ha demostrado voluntad para volver a formar parte de nuestra sociedad con todas las garantías, como un ciudadano más".

Así, Salas se ha mostrado convencido de que el indultado "va a aprovechar esta segunda oportunidad gracias a Jesús El Rico y ha explicado que ha habido "un largo proceso" para llegar a este beneficio y para que "esta tradición tan importante de la Semana Santa de Málaga siga vigente".

El hermano mayor de la Cofradía ha destacado que "gracias a la sensibilidad del Gobierno de España" esta tradición "única" se renueva cada año y ha apuntado el trabajo que se hace en cuanto a la reinserción y también de todas las instancias e instituciones implicadas en el indulto.

En el acto han estado también la directora del Centro de Inserción Social Evaristo Martín Nieto, Ana Villalón; el director del Centro Penitenciario Málaga I Alhaurín de la Torre, Jaime Lozano Díaz; la subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario Málaga II Archidona, Adrián Andrés Peral; el comisario jefe de la Brigada de Policía de Seguridad Ciudadana de la Policía, Juan Antonio Gálvez, y el inspector Jefe, Jefe Operativo, Julio Bujalance.