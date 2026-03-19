Prisión para el detenido por la muerte a golpes de un hombre en Torremolinos (Málaga)

Archivo - Juzgados Torremolinos. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Torremolinos (Málaga) ha acordado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por presuntamente matar a golpes a otro, de 74 años, en su propio domicilio en dicha localidad el pasado sábado.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han precisado que por el momento los hechos se han calificado como un delito de homicidio, aunque será la autopsia la que determine las circunstancias de la muerte y la calificación final del delito.

Asimismo, han apuntado que el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar. La causa será remitida a la plaza número 5, que se encontraba en funciones de guardia en el momento en que tuvo lugar el suceso.

La Policía Nacional detuvo este pasado lunes a este hombre, de 38 años, como presunto autor de la muerte de otro varón de 74, el pasado sábado. Según la Policía Nacional, el fallecido presentaba dos golpes en la cabeza, presuntamente causados por puñetazos.

Los agentes iniciaron una investigación en el transcurso de la cual se localizó al detenido oculto en una zona del edificio. Este hombre ha permanecido en dependencias policiales hasta este jueves, mientras han continuado las pesquisas.