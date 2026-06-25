El PSOE destaca que 260.000 jóvenes de Málaga podrán beneficiarse del programa Verano Joven

Jóvenes malagueños que pueden beneficiarse del Verano Joven - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado este jueves que 260.000 jóvenes malagueños podrán beneficiarse del programa Verano Joven 2026 aprobado por el Gobierno de España, una iniciativa "útil, directa y que llega al bolsillo de la gente joven" para fomentar el uso del transporte público durante los meses de verano.

Aguilar ha comparecido junto al secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga, Alberto Jimena, para poner en valor una medida dotada con 130 millones de euros y dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años. "Hablamos de una política útil, con ayudas directas que llegan a la gente, al bolsillo de las familias y, sobre todo, al bolsillo de los jóvenes y las jóvenes de Málaga", ha señalado.

El responsable socialista ha explicado que Verano Joven 2026 contempla descuentos de hasta el 90% en autobuses estatales y trenes de media distancia, así como rebajas de hasta el 50% en trenes de alta velocidad, larga distancia y pases Interrail para viajar por Europa.

"Es una apuesta clara por la juventud, por el transporte público y por facilitar que miles de jóvenes puedan viajar, conocer otros lugares, visitar a sus familiares, disfrutar del ocio, participar en actividades culturales o desplazarse por motivos de formación", ha afirmado.

Aguilar ha defendido que este programa "demuestra que el Gobierno de España hace política de verdad, con medidas que mejoran la vida de la gente". Además, ha resaltado que el impulso al transporte público "también contribuye a retirar coches de la carretera y a luchar contra el cambio climático".

Por ello, desde el PSOE de Málaga ha realizado un llamamiento a la juventud de la provincia para que se inscriba en el programa. "Animamos a todos los jóvenes de Málaga a solicitar estas ayudas, disfrutar de los descuentos y aprovechar este verano para conocer otros lugares, otros espacios y vivir unas merecidas vacaciones", ha indicado.

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas de Málaga, ha destacado que "un año más el Gobierno de España vuelve a apostar por la juventud y por el transporte público con un programa que permite viajar con descuentos muy importantes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre".

Jimena ha explicado que el procedimiento para acceder al programa "es muy sencillo", ya que las personas interesadas solo tienen que registrarse en la web del Ministerio de Transportes con su DNI o NIE para obtener un código que podrán utilizar en la compra de sus billetes.

"Esto no es ruido, esto es política de verdad. Política que cambia la vida de la gente y que mejora la vida de la juventud", ha afirmado. En este sentido, ha animado a los jóvenes "a adquirir este código, aprovechar el programa Verano Joven y recorrer los rincones de nuestro país durante este verano".

"Desde Juventudes Socialistas de Málaga ponemos en valor una medida que permite a la juventud viajar más, moverse mejor y hacerlo apostando por el transporte público", ha concluido.