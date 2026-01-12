El PSOE destaca que la provincia de Málaga recibirá 1.170 millones más de financiación cada año con el nuevo modelo

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado que la provincia de Málaga recibirá 1.170 millones de euros más de financiación cada año con el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por la ministra de Hacienda. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado que la provincia de Málaga recibirá 1.170 millones de euros más de financiación cada año con el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aguilar ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras la reunión de la interparlamentaria socialista, donde ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que defienda los intereses de Andalucía y no rechace estos recursos por hacer política de confrontación junto a Feijóo".

Aguilar ha señalado que el nuevo sistema de financiación supone una "buenísima noticia para Andalucía", siempre que el Gobierno andaluz esté dispuesto a aceptarla. En este sentido, ha afirmado que "María Jesús Montero cumple con Andalucía y que lo que se había comprometido lo ha cumplido al pie de la letra", a la vez que ha subrayado que la propuesta convierte a Andalucía en la comunidad autónoma más beneficiada del conjunto de regiones de España.

El responsable socialista ha recordado que desde la derecha se aseguró que el nuevo modelo iba a incluir un supuesto cupo catalán o que perjudicaría a Andalucía, algo que, según ha recalcado, no se ha producido. "Esta propuesta de sistema de financiación lo que demuestra es que tiene acento andaluz y que la propuesta de María Jesús Montero es una propuesta que beneficia esencialmente a Andalucía", ha afirmado.

Según ha detallado, Andalucía recibirá 4.850 millones de euros más con este nuevo modelo, lo que supone el 23% del incremento total de la financiación, por encima del porcentaje que le correspondería por población. "Eso significa que este sistema de financiación reduce las desigualdades que mantenía el anterior modelo", ha señalado, a la vez que ha mantenido que el modelo vigente estaba caducado desde hace más de una década.

Aguilar ha interpelado directamente a Moreno para que aclare si va a ejercer "como presidente de los andaluces o como vasallo de Feijóo", y ha recordado que el propio presidente de la Junta afirmó que no aceptaría ninguna propuesta de financiación que no alcanzase los 4.000 millones de euros. "Ahora tenemos sobre la mesa una propuesta que supone un incremento de financiación para Andalucía de 4.850 millones de euros, es decir, 850 millones de euros más de lo que él había solicitado", ha subrayado.

Así, el secretario general del PSOE de Málaga ha advertido de que rechazar esta propuesta solo puede responder a intereses partidistas. "Si lo rechazas solamente es porque pone los intereses de Feijóo y del PP por delante de los andaluces y esto no lo podemos permitir", ha afirmado, y ha añadido que esta decisión perjudicaría especialmente a la provincia de Málaga. "Los malagueños tendríamos 1.170 millones de euros más de financiación gracias a este modelo de financiación. Cada año 1.170 millones de euros más para los malagueños", ha insistido.

Aguilar ha planteado de forma directa la pregunta al presidente andaluz: "¿Por qué nos va a robar a los malagueños estos 1.170 millones de euros por ponerse a hacer política de confrontación junto a Feijóo?". Asimismo, ha enumerado las consecuencias de rechazar estos fondos, preguntándose "por qué nos roba la salud, por qué está dispuesto a robar la educación de nuestros hijos e hijas, una vejez digna a nuestros mayores o inversiones en vivienda para los jóvenes malagueños y malagueñas".

El líder socialista ha recordado que con esta financiación podrían acometerse inversiones clave, como el tercer hospital de Málaga, cifrado en unos 600 millones de euros. "Estamos hablando de 1.170 millones de euros cada año que Moreno Bonilla está dispuesto a rechazar", ha insistido.

Finalmente, Aguilar ha señalado que este nuevo modelo de financiación deja sin argumentos al presidente de la Junta. "Se le acaba el discurso de la infrafinanciación y también el discurso de la falta de recursos del Estado", ha afirmado, recordando que el presupuesto de la Junta de Andalucía ha pasado de 38.000 millones de euros en 2018 a 53.000 millones en la actualidad.

En este sentido, ha criticado que las políticas del PP han estado orientadas a la privatización de los servicios públicos y ha reclamado que estos nuevos recursos se destinen a mejorar la sanidad, la educación, la dependencia y las políticas de vivienda en la provincia de Málaga.