Maillo pide "máxima transparencia" sobre el Adamuz y solicita a la Junta "evitar uso el partidista" de la tragedia

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones, Antonio Maíllo, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, se ha referido este miércoles, cuando se cumplen dos meses del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que segó la vida de 46 personas, 28 de ellas de la provincia de Huelva y ha pedido la "máxima transparencia" sobre las investigaciones que se llevan a cabo, así como ha solicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y al Gobierno de la Junta que "sean sobrios" y eviten "el uso partidista de la tragedia".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Huelva antes de mantener un encuentro con el Colegio de Trabajo Social, donde Maíllo ha subrayado que desde la coalición que representa quiere hacer "un reconocimiento emocionado" a las víctimas y "transmitirle a sus familiares que no olvidamos ese dolor que ellos llevan profundo y de manera permanente", toda vez que ha realzado los "profundos lazos de solidaridad que se produjeron desde Adamuz" con Huelva y "desde el dolor de un accidente que no queremos que se vuelva a repetir".

Por ello, ha destacado que quería transmitir que "la sociedad no podemos olvidar a las familias que están instaladas y siguen instaladas en su dolor", al tiempo que ha reiterado, "dos meses después", la "máxima transparencia siempre" y ha interpelado al presidente de la Junta de Andalucía para pedirle "que sean sobrios" y "eviten el uso partidista de la tragedia".

"Y, por supuesto, estar todos a disposición de las familias que perdieron a las víctimas y a quienes se están recuperando de ese accidente. Y queríamos transmitirlo hoy en Huelva de un cariño y recuerdo emocionado", ha concluido.