El PSOE exige que se "acabe con desmantelamiento silencioso de la Ley de Dependencia"

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina; la concejala Rosa del Mar Rodríguez, y afectados por esperas en la tramitación de ayudas a la dependencia previa a una atención a medios. - PSOE

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE defenderá el próximo jueves en la comisión municipal de Derechos Sociales una moción para pedir a la Junta de Andalucía "el aumento de presupuesto en la tramitación de la Ley de Dependencia, y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector, mayoritariamente femenino".

Así lo han avanzado la viceportavoz municipal, Begoña Medina, y la edil socialista Rosa del Mar Rodríguez, en compañía de Asunción Vives, hija de afectada "por los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia, puesto que cuando llegó su valoración ella ya había fallecido".

Medina ha alertado sobre "un desmantelamiento silencioso en el sistema de dependencia" y ha acusado al gobierno del Partido Popular en la Junta de "dinamitar" este derecho fundamental.

Para ello, ha ofrecido datos "dramáticos y contundentes", con "más de 56.600 personas en Andalucía que están en lista de espera aguardando una valoración y una resolución de la dependencia. Cada día mueren 27 personas en Andalucía esperando la ley de dependencia, mientras que cuatro de esas personas son malagueños y malagueñas", ha lamentado.

También ha señalado que "en 2024 fallecieron más de 7.000 personas en la comunidad en esta misma situación, mientras que hasta octubre de 2025, según datos del Imserso, se ha llegado a las 8.202 personas".

"Es inaceptable. Estamos hablando de familias y de un derecho que los ciudadanos tienen por ley y que el gobierno del Partido Popular está incumpliendo", ha exclamado la viceportavoz.

Medina ha señalado al presidente de la Junta: "¿Qué podemos esperar de Moreno? Cuando fue secretario de Estado con el gobierno de Rajoy recortó más de 3.000 millones de euros en dependencia, de los cuales 730 millones venían para Andalucía".

Asimismo, ha lanzado un dardo al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre: "Vamos a ver si va a votar a favor de las medidas, si se va a poner al lado de los malagueños y malagueñas, o se va a poner al lado de Moreno para que siga desmantelando la ley", ha advertido Medina.

Por su parte, Rodríguez ha incidido en que la dependencia "no es un gasto, sino una necesidad y un servicio esencial" y ha señalado que "detrás de las cifras hay vidas y personas que necesitan cuidados para actividades cotidianas como asearse, comer o vestirse". También ha lamentado que "Andalucía sea la segunda comunidad autónoma donde más se espera para acceder a este derecho, con una media de 535 días".

De igual modo, la concejala ha puesto el foco en "el impacto que esta paralización tiene en el entorno familiar, afectando mayoritariamente a las mujeres, que se ven abocadas a dejar su trabajo para dedicarse al cuidado".

Por ello, ha exigido al Ayuntamiento que "deje de ponerse de perfil y que inste a la Junta a aumentar el presupuesto destinado a la dependencia y apoye un plan de choque", así como "la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de los cuidados". "O se está con la ciudadanía más vulnerable, o se está haciendo negocio con ella", ha concluido.