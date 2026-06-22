El PSOE exige a la Junta "frenar" el "tarifazo" del aparcamiento del Hospital Civil y el Materno de Málaga

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga en una concentración del personal sanitario en la puerta del Hospital Civil. - PSOE

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, tras participar en una concentración del personal sanitario en la puerta del Hospital Civil este lunes, ha avanzado que el próximo jueves defenderá en el pleno de la ciudad una moción para "tratar de frenar el tarifazo impuesto por el gobierno de Juanm Moreno a los usuarios del aparcamiento en este centro hospitalario".

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz, ha exigido a la Junta de Andalucía "que paralice y suspenda el hachazo a los bolsillos" de profesionales sanitarios y usuarios de la sanidad pública que, tras el "tarifazo impuesto" en el aparcamiento del Hospital Civil y el Materno Infantil.

Así lo ha expresado Ruiz Araújo durante la segunda concentración convocada por la Junta de Personal del Hospital Regional de Málaga, acompañado por la viceportavoz socialista, Carmen Martín, donde ha criticado que "la sanidad pública andaluza cada vez se parece más en su gestión a un parking privado", lamentando que "lo que antes era un espacio público con 300 árboles gestionado por un colectivo de integración social se haya convertido en una selva privada".

Ha tildado la situación de "atraco" y "timo de la estampita" y ha recordado a la Consejería que "quien acude a un hospital no lo hace por ocio ni turismo, sino porque está enfermo, acompaña a un allegado o va a su puesto de trabajo".

En este sentido, ha censurado "esta forma de cuidar al personal, aplicándoles unas tarifas que pueden suponer casi un incremento de 100 euros al mes para poder aparcar", lo que considera "un verdadero peaje al trabajo y un impuesto a la enfermedad que castiga aún más una situación de sufrimiento".

Por su parte, la viceportavoz del grupo municipal socialista, Carmen Martín, ha desgranado las exigencias de la moción que defenderán en el pleno de este jueves para "reclamar la suspensión de las actuales tarifas y negociar un nuevo modelo equitativo para toda la plantilla".

Martín ha calificado de "manifiestamente injusta y arbitraria" la decisión de que "únicamente los primeros 163 trabajadores que accedan cada día al estacionamiento puedan acogerse a una tarifa reducida de 0,61 euros por hora".

La concejala ha criticado que, "una vez cubiertas esas plazas, el resto del personal debe abonar la tarifa ordinaria de 1,33 euros por hora, un coste que puede acercarse a los 16 euros por jornada para quienes desarrollan turnos de doce horas y superar los 200 euros mensuales".

Por ello, ha exigido a la administración autonómica la implantación de "una tarifa plana para los profesionales sin limitaciones derivadas del número de plazas disponibles" ni del orden de llegada al centro de trabajo".

De igual modo, ha reclamado además a la Junta el establecimiento de bonificaciones específicas para colectivos vulnerables, incluyendo a pacientes crónicos, oncológicos, con movilidad reducida y familiares de menores hospitalizados, advirtiendo que "la salud no puede convertirse en un negocio ni el aparcamiento en una barrera económica de acceso a la atención sanitaria".

En la misma línea, el concejal socialista Jorge Quero, que ha firmado la moción ordinaria junto a Carmen Martín, ha incidido en "la necesidad de articular soluciones de acceso asequible al aparcamiento del Civil".

"Nadie decide cuándo enferma. Nadie elige cuándo debe acudir a una consulta médica, someterse a una prueba diagnóstica, recibir un tratamiento especializado o acompañar a un familiar ingresado. Tampoco nadie debería verse obligado a asumir costes desproporcionados para acudir a su puesto de trabajo en un hospital público", ha señalado Quero.

Asimismo, ha advertido además de que "las condiciones impuestas por la Junta para el uso del nuevo aparcamiento han provocado el rechazo unánime de gran parte de la plantilla". Según el sistema anunciado, "únicamente los primeros 163 trabajadores que accedan cada día al estacionamiento podrán acogerse a una tarifa reducida de 0,61 euros por hora. Una vez cubiertas esas plazas, el resto deberá abonar la tarifa ordinaria de 1,33 euros por hora", ha concluido.