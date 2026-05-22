El PSOE de Málaga se personará en la causa judicial en relación con "irregularidades en Smassa"

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, la viceportavoz socialista, Begoña Medina, y por los concejales Salvador Trujillo y Jorge Quero - PSOE

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado este viernes que "el PSOE se personará judicialmente para ejercer la acusación ante las graves irregularidades detectadas en la Sociedad Municipal de Aparcamientos" la Smassa".

Acompañado en rueda de prensa por la viceportavoz socialista, Begoña Medina, y por los concejales Salvador Trujillo y Jorge Quero, ambos consejeros en la sociedad de aparcamientos, Pérez ha explicado que esta decisión se toma tras conocerse que "la Fiscalía va a judicializar la denuncia por los presuntos sobrecostes a proveedores" en las obras adjudicadas por la empresa pública.

"Ante un presunto caso de corrupción política, nosotros de forma responsable nos vamos a personar para que se pueda conocer todo lo que ha pasado y, sobre todo, para exigir las responsabilidades y que ese dinero se devuelva al Ayuntamiento de Málaga", ha advertido Pérez, al tiempo que ha recordado que su grupo "lleva años denunciando el oscurantismo que rige el día a día de esta y otras entidades municipales".

"Las investigaciones y auditorías han destapado una presunta red de facturas infladas con sobrecostes que, en algunos casos documentados, alcanzan el 90% respecto al precio de mercado, detectándose también sobreprecios del 30% y el 40%", ha detallado.

Asimismo, ha incidido en que "había una forma de actuar para inflar facturas, sobrecostes, para evaporar el dinero público. Aquí hay presuntas actuaciones delictivas y unas supuestas mordidas que tendrán que demostrarse, pero que evidencian un modus operandi oscuro para que el dinero de todos los malagueños se lo lleven unos cuantos".

En este punto, el portavoz socialista ha puesto el foco en la responsabilidad política y administrativa del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga y ha recordado que "en el momento en que se dieron estas presuntas mordidas y sobrecostes en Smassa, el presidente del Consejo de Administración de era el propio alcalde de la ciudad. Bajo su mandato, el gerente de la sociedad Manuel Díaz tuvo que ser cesado por mala praxis".

Pérez ha recordado que Díaz ya venía "marcado en su anterior etapa como concejal de Urbanismo por presuntas irregularidades", y ha advertido que "todo lo que ha tocado de forma presunta está señalado de forma negativa y oscura", aludiendo, entre otros a "la obra de construcción del aparcamiento de Pío Baroja".

"Después de 30 años de gestión de De la Torre, la forma de actuar ha sido tapar esas presuntas irregularidades. Se ha negado sistemáticamente la información a los consejeros de la empresa pública y a los grupos políticos", ha criticado Pérez.

Por último, Pérez ha exigido al alcalde "que dé la cara, arroje luz sobre la situación legal en la que se encuentran entidades como Promálaga y Smassa, y asuma las responsabilidades políticas pertinentes" ante lo que consideran un "expolio continuado de las arcas públicas". "Entendemos que el dinero público hay que demostrar dónde se ha ido. Algo se ha hecho mal, muy mal, y no solo vale con decir que eran presuntas irregularidades administrativas", ha concluido.