PSOE de Málaga pide un plan de choque de seguridad y limpieza en Ciudad Jardín "ante ola de robos y suciedad constante"

El portavoz socialista, Daniel Pérez, y la concejala Rosa del Mar Rodríguez, responsable de este distrito en el PSOE, han visitado este viernes Ciudad Jardín. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha criticado este viernes la situación de "absoluto abandono" que sufren las barriadas de Sagrada Familia y Virgen del Carmen, en el distrito de Ciudad Jardín de la capital, tras una ronda de visitas con representantes vecinales.

El portavoz socialista, Daniel Pérez, y la concejala Rosa del Mar Rodríguez, responsable de este distrito en el PSOE, han tomado nota de las demandas después de "dos días de inseguridad" que se ha zanjado con el robo en varios comercios "por la falta de Policía Local" además de una "suciedad constante por la falta de baldeo, salvo el día en que el grupo socialista convoca en el lugar una rueda de prensa", ha explicado el portavoz.

Pérez ha criticado "la mala gestión" del equipo de gobierno en los barrios de la ciudad, y ha señalado que los Servicios Operativos solo han aparecido por la zona al conocerse la convocatoria de prensa de los socialistas.

"Hoy --este viernes--, casualmente, se han movilizado los servicios de limpieza y mantenimiento. Esto demuestra que la dejadez es una elección política", ha afirmado Pérez.

El líder socialista en el Consistorio ha recalcado que "los barrios son el corazón donde late la ciudad" y ha lamentado que vecinos de barriadas históricas como Sagrada Familia se sientan ciudadanos de segunda. "Venimos a denunciar la falta de presencia policial y el estado de las infraestructuras. Reclamamos una vez más al Ayuntamiento que haga vida en los barrios y no solo se centre en el centro histórico de la ciudad", ha zanjado por su parte.

Por su parte, la concejala socialista responsable del distrito, Rosa del Mar Rodríguez, ha calificado la situación de la zona como "el reflejo de la dejadez del PP con los barrios de Málaga".

Rodríguez ha alertado sobre el estado "ruinoso de las instalaciones deportivas", advirtiendo de que corren "un serio peligro de derrumbe tras años sin mantenimiento, lo que supone un riesgo real para los vecinos". Es el caso de las pistas al aire libre en la barriada de El Carmen, donde el murete sobre el que ya advirtió la edil hace dos semanas "ha terminado cediendo por las lluvias".

Además, Rodríguez ha puesto el foco en la inseguridad ciudadana y el perjuicio al comercio local: "Faltan 300 policías locales en la ciudad", según datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), "y eso se nota. Hay problemas de movilidad, con coches bloqueando portales sin que la policía acuda, y una ola de robos que está asfixiando a los comerciantes. Estos vecinos merecen dignidad y un trato de primera".

Además, la edil socialista ha explicado que "la falta de iluminación por la noche en la Avenida de Ramón y Cajal ayuda a que los ladrones se sientan con libertad a la hora de robar en los comercios".

Antonio Llorente, vecino de la zona, ha ofrecido un testimonio contundente sobre la realidad diaria del barrio. "Estamos abandonados. En solo dos días han robado en todos los comercios de aquí. Llamamos a la policía y no vienen. Yo he llegado a llamar un mes seguido y no aparecen", ha lamentado este residente.

Llorente ha criticado también la insalubridad de las calles, asegurando que "hay miedo a las ratas" y que la suciedad es constante. Sobre la pista deportiva de El Carmen, el vecino ha explicado que lleva seis años reclamando su arreglo. "Se está cayendo y hoy, qué casualidad, han venido unos albañiles a poner parches porque venía la prensa, cuando esa instalación hay que precintarla o arreglarla de verdad. Es un cachondeo".