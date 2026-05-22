El PSOE pide a la Junta que priorice a Málaga en el reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. - PSOE

MÁLAGA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha pedido este viernes a la Junta de Andalucía que priorice a Málaga en el reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda.

Aguilar ha reclamado al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, que incluya en el próximo gobierno andaluz una consejería específica de vivienda.

Así, ha celebrado el acuerdo unánime alcanzado entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas en torno al Plan Estatal de Vivienda, que supondrá para Andalucía una inversión de 1.197 millones de euros hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda.

El secretario general del PSOE de Málaga ha pedido a la Junta de Andalucía dos cuestiones. En primer lugar, ha dicho, "que priorice a Málaga en el reparto de esos fondos". "Nuestra provincia, y muy especialmente nuestra ciudad, sufre una verdadera emergencia habitacional", ha señalado en un comunicado.

En este sentido, ha advertido de que los empresarios "se han sumado a los colectivos que alertan de las repercusiones que tiene para Málaga la falta de vivienda". "Hay que actuar cuanto antes, no hay tiempo que perder", ha afirmado.

En segundo lugar, Aguilar ha pedido a Moreno que en la nueva estructura del Gobierno de la Junta "incluya una consejería específica de vivienda para gestionar estos fondos que el Gobierno de España destina a Andalucía y para desarrollar las competencias exclusivas en materia de vivienda que tiene la comunidad autónoma".

"La vivienda, y más en concreto la vivienda en Málaga, tiene que ser una prioridad para el nuevo Gobierno de la Junta", ha concluido Aguilar.