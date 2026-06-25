PSOE valora que 289 agricultores de Villanueva del Trabuco van a recibir casi 2,6 millones en ayudas de Gobierno

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar; la parlamentaria andaluza y portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, y el teniente de alcalde y secretario general del PSOE de Villanueva del Trabuco, Juan Luis Gallardo - PSOE

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha destacado que 289 agricultores y agricultoras del municipio malagueño de Villanueva del Trabuco van a recibir casi 2,6 millones de euros en ayudas directas del Gobierno de España por los daños sufridos como consecuencia del tren de borrascas registrado en los meses de enero y febrero.

Aguilar valorado que Villanueva del Trabuco es uno de los municipios de la provincia de Málaga "cuyos agricultores y agricultoras van a recibir una mayor cuantía dentro de estas ayudas, que ya se están empezando a abonar".

"Esto pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de España, del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, con el sector primario, con los agricultores y agricultoras y con los ganaderos y ganaderas de Andalucía y de la provincia de Málaga", ha señalado.

En este punto, ha defendido que "con los agricultores y agricultoras hay que estar, hay que ayudarles y hay que estar a su lado, especialmente en situaciones de crisis como la que provocó el tren de borrascas de principios de año".

"El Gobierno de España tenía que estar con ellos y así lo ha demostrado con estos casi 2,6 millones de euros que están recibiendo y van a recibir 289 familias de Villanueva del Trabuco", ha añadido.

Aguilar ha asegurado además que los socialistas malagueños "tienen el compromiso de ser la voz de todos los pueblos y municipios de la provincia" y ha avanzado que también serán "la voz de Villanueva del Trabuco en el Parlamento de Andalucía".

En este sentido, ha anunciado que el PSOE llevará iniciativas, preguntas, mociones y solicitudes de comparecencia para exigir al futuro Gobierno andaluz de PP y Vox que atienda las necesidades del municipio.

"Vamos a exigir a los consejeros que tengan siempre presentes los problemas de Villanueva del Trabuco y que esta legislatura sirva para dar respuesta a sus principales necesidades", ha afirmado. Entre ellas, ha citado la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios públicos, "cuestiones generales por las que los socialistas vamos a seguir trabajando para mejorar la vida de los vecinos y vecinas del Trabuco".

Por su parte, la parlamentaria andaluza y portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, ha felicitado a las 289 familias beneficiarias de estas ayudas y ha destacado "la importancia de que el Gobierno de España esté al lado de los pueblos y de quienes viven del campo".

"Solo las personas que somos de pueblo y sabemos lo que significa vivir del campo conocemos las dificultades que se producen cuando llegan una tormenta o los malos tiempos", ha señalado.

Villarejo ha subrayado que estas ayudas demuestran que hay "un Gobierno socialista que se preocupa por los agricultores, por las agricultoras, por los municipios y por los pueblos". También ha valorado "el trabajo realizado por el exalcalde y actual teniente de alcalde, Juan Luis Gallardo, para que estas ayudas lleguen al municipio".

"Juan Luis Gallardo ha puesto todo el trabajo encima de la mesa para que salieran estas ayudas y muchas otras iniciativas que han hecho que Villanueva del Trabuco sea hoy un pueblo mejor", ha afirmado Villarejo, que ha asegurado que desde el Parlamento andaluz el PSOE trabajará "cada día para que los pueblos tengan el lugar que merecen".

Por su parte, el teniente de alcalde y secretario general del PSOE de Villanueva del Trabuco, Juan Luis Gallardo, ha agradecido la visita de Josele Aguilar y Ana Villarejo y ha destacado que durante la jornada se han abordado distintas necesidades del municipio. "Les doy las gracias por estar aquí y por su compromiso para llevar al Parlamento de Andalucía las demandas de Villanueva del Trabuco", ha señalado.

Por último, Gallardo se ha mostrado convencido de que este trabajo conjunto "dará sus frutos" y permitirá avanzar en soluciones para el municipio.