El PSOE y Vox critican "falta de transparencia" en el acceso a la adjudicación de VPO en Benahavís (Málaga)

Ayuntamiento de Benahavís - PSOE DE BENAHAVÍS

BENAHAVÍS (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Benahavís (Málaga) y Vox han criticado este miércoles la "falta de transparencia" en el acceso a la adjudicación de VPO en el citado municipio malagueño.

Así, el PSOE de Benahavís ha presentado una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Málaga después de que el alcalde del municipio "haya impedido al grupo municipal socialista acceder y obtener copia en formato digital de la documentación presentada por los solicitantes en el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública".

Los socialistas han explicado que la solicitud de información se realizó el pasado 15 de abril y que, ante la falta de acceso a la documentación requerida, la demanda fue presentada el 4 de junio. Sin embargo, critican que, "aun habiéndose iniciado ya la vía judicial, el Ayuntamiento sigue sin facilitar la información solicitada".

El portavoz socialista, Luis Feito, ha explicado que la finalidad de esta solicitud es comprobar que la baremación de las solicitudes se ha realizado conforme a las ordenanzas y criterios aprobados por el propio Ayuntamiento.

"Estamos hablando de un procedimiento que afecta a decenas de familias de Benahavís que llevan años esperando una oportunidad para acceder a una vivienda. Lo único que hemos pedido es la documentación necesaria para comprobar que las puntuaciones se han otorgado correctamente y conforme a las normas aprobadas por el Ayuntamiento", ha señalado.

Desde el PSOE recuerdan que el Ayuntamiento de Benahavís "ha sido condenado en reiteradas ocasiones por vulnerar el derecho de acceso a la información de los concejales de la oposición". Sin embargo, critican que el alcalde "continúa manteniendo una política de opacidad que dificulta las labores de control y fiscalización que corresponden legítimamente a los grupos municipales".

"No es la primera vez que tenemos que acudir a los tribunales para defender nuestros derechos como representantes públicos. Lo preocupante es que, pese a las sentencias y resoluciones judiciales que ya existen, el alcalde sigue actuando de la misma manera y negando información que debería facilitarse con total normalidad", ha afirmado Feito.

Asimismo, desde el PSOE aseguran haber recibido consultas de vecinos que afirman haber presentado reclamaciones contra el listado provisional de puntuaciones sin conocer adecuadamente los motivos por los que sus alegaciones no han prosperado.

Por todo ello, el PSOE de Benahavís ha decidido acudir a la vía judicial "para defender los derechos de representación política reconocidos constitucionalmente y exigir la transparencia necesaria en un procedimiento que afecta a una de las principales preocupaciones de las familias del municipio: el acceso a una vivienda digna".

VOX

En este mismo sentido, la diputada nacional de Vox por Málaga Patricia Rueda, junto a la portavoz municipal de Vox, Daniela Vega, han criticado que el equipo de gobierno del PP "lleva seis meses negando a la oposición el acceso a la información solicitada sobre el proceso de adjudicación de las 30 viviendas protegidas del municipio".

La formación recuerda que comenzó a reclamar documentación tras la publicación de los primeros listados de aspirantes, en los que "aparecían entre los mejor posicionados familiares directos de miembros del actual equipo de gobierno y personas vinculadas a anteriores responsabilidades municipales".

"Cuando nuestros compañeros en Benahavís conocieron esos listados entendimos que la mejor forma de proteger la credibilidad del procedimiento era actuar con total transparencia", ha explicado Rueda, lamentando que la respuesta del Ayuntamiento "haya sido negar reiteradamente el acceso a la documentación".

Ha señalado que el acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de muchas familias y que "precisamente por ello cualquier proceso de adjudicación de vivienda protegida debe estar sometido al máximo nivel de transparencia". A su juicio, el Ayuntamiento "debería ser el primer interesado en despejar cualquier duda existente".

"Los vecinos tienen derecho a saber cómo se está desarrollando este procedimiento y la oposición tiene la obligación de fiscalizar la actuación del gobierno municipal", ha afirmado Rueda, advirtiendo de que "impedir el acceso a la información sólo contribuye a aumentar la desconfianza". "Si todo se ha hecho conforme a la normativa y con criterios objetivos, no debería existir ningún problema en facilitar la documentación solicitada", ha subrayado.

Desde enero, el grupo municipal Vox ha registrado hasta tres solicitudes formales de acceso a la documentación y ha reclamado explicaciones de forma reiterada en los plenos municipales. Vega ha recordado que la formación decidió interesarse por este asunto tras recibir consultas de vecinos preocupados por los resultados provisionales publicados por el Ayuntamiento.

"No estamos acusando a nadie ni afirmando que exista ninguna irregularidad", ha aclarado la portavoz, insistiendo en que la reclamación de Vox "siempre ha estado centrada en la transparencia". "Lo que denunciamos es que llevamos seis meses reclamando información sobre un procedimiento público y el Ayuntamiento sigue negándosela a los representantes de los vecinos", ha señalado.

Rueda ha rechazado además los argumentos esgrimidos por el equipo de gobierno para justificar la falta de acceso al expediente. Según ha explicado, "la existencia de datos protegidos no puede convertirse en una excusa para impedir el control democrático de una actuación pública".

"Si existen datos sensibles, que se anonimicen o se oculten aquellos extremos que corresponda proteger", ha manifestado la diputada nacional, recordando que existen mecanismos legales para compatibilizar la protección de datos con el derecho de acceso a la información.

Por último, la dirigente nacional de Vox ha insistido en que "la transparencia no perjudica a las instituciones, sino que las fortalece, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente a decenas de familias que llevan años esperando una oportunidad para acceder a una vivienda protegida".