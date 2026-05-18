Rafael López Arévalo y María Castro, premiados por la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental

El Dr. Rafael López Arévalo y la enfermera María Castro, premiados por la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla (Ramao) premia al doctor Rafael López Arévalo y María Castro, jefe del Servicio de Traumatología y enfermera de Quirófano del Hospital Quirónsalud Málaga, respectivamente, por su trayectoria profesional, compromiso asistencial y contribución a la excelencia sanitaria.

El Hospital Quirónsalud Málaga ha acogido la entrega de premios presidida por Armando Zuluaga y Eduardo Ros, presidente y vicepresidente de la Ramao, y del doctor Tomás Urda, director gerente de Quirónsalud Málaga, acompañados de destacados representantes del ámbito académico y sanitario andaluz, compañeros del Hospital y familia de los premiados.

Durante la inauguración, según han señalado en un comunicado, se ha destacado la importancia de estos reconocimientos, entregados por primera vez a especialistas del Hospital Quirónsalud Málaga, elegidos entre compañeros y académicos, poniendo en valor el talento, la dedicación y la vocación de servicio de los profesionales sanitarios.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla es una institución científica y consultiva de referencia, con más de un siglo de historia, dedicada a la promoción del conocimiento médico, la investigación y la excelencia profesional en el ámbito sanitario. La entidad reúne a destacados especialistas y académicos y mantiene una intensa actividad científica, docente y divulgativa en Andalucía oriental.

El periodista Rafael Salas se encargó de realizar la laudatio del doctor Rafael López Arévalo, destacando "su extraordinaria calidad humana, su cercanía con los pacientes y una trayectoria marcada por el compromiso constante con la Medicina y con Málaga". Salas subrayó además que el doctor López Arévalo "representa la figura del médico profundamente vocacional, respetado tanto por compañeros como por pacientes".

Tras recibir el diploma acreditativo de manos del presidente de la Ramao y el director gerente del Hospital, el doctor Rafael López Arévalo mostró su agradecimiento por el reconocimiento recibido y aseguró que "este premio supone una enorme satisfacción personal y profesional, porque reconoce toda una vida dedicada a la medicina y al cuidado de los pacientes". Asimismo, quiso destacar "el privilegio que ha supuesto poder ejercer esta profesión acompañado de grandes compañeros y equipo humano".

Por su parte, la solemne presentación de la enfermera María Castro fue realizada por la directora de Enfermería del Hospital Quirónsalud Málaga, Mayte Castelló, quien ha valorado "su compromiso diario con los cuidados, su capacidad de acompañamiento a pacientes y familias y su ejemplo constante de profesionalidad y humanidad dentro del equipo de Enfermería".

Mayte Castelló destacó que María Castro "encarna perfectamente los valores de la Enfermería moderna: cercanía, formación continuada, liderazgo y vocación de servicio".

Durante su intervención, María Castro agradeció emocionada la distinción y afirmó que "recibir este reconocimiento es un orgullo inmenso y una motivación para seguir cuidando de las personas con la misma entrega y vocación de siempre".

La enfermera quiso además compartir el premio "con todos los compañeros y compañeras que forman parte del cuidado diario de los pacientes, porque la Enfermería es, ante todo, trabajo en equipo".

La jornada concluyó con una conferencia impartida por el doctor Eduardo de Teresa, académico de la Ramao y catedrático emérito de Cardiología, quien reflexionó sobre la colaboración entre instituciones, profesionales y sociedades científicas como eje fundamental para afrontar los retos de la sanidad actual y de futuro.

Con estos premios, ha valorado, "reconocemos el valor de dos personas que nos sirven de ejemplo. Son ejemplo de la alianza que debemos mantener en la medicina en el futuro. La alianza de lo nuevo que no podemos ignorar y la alianza de lo antiguo que no podemos olvidar".