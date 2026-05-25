Refuerzan el operativo por el incendio del hotel de Málaga con hasta 15 medios para sofocar las llamas

Efectivos de Bomberos de Málaga trabajan en la extinción de un incendio ocurrido en un hotel de la capital - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos que trabajan en la extinción del incendio declarado en la madrugada de este lunes en un establecimiento hostelero de Málaga capital, y que se propagó a un hotel ubicado en el mismo edificio, que tuvo que ser desalojado como medida preventiva, han sido reforzados hasta llegar a 15 medios para continuar con las labores de control y extinción de las llamas.

Según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, a las cuatro dotaciones que intervenían en el lugar desde las 15,30 horas se han sumado otras dos con sendas autobombas. En total, trabajan actualmente en la zona seis dotaciones de Bomberos, con dos autoescalas, cuatro autobombas y tres camiones nodriza.

El incendio, que quedó controlado en la tarde de este lunes, ha afectado por completo al local comercial y a cerca de la mitad del hotel. Los bomberos permanecerán en la zona hasta lograr la extinción definitiva del fuego y continuarán realizando tareas de ventilación, según las mismas fuentes.

El fuego se ha iniciado sobre las 01,26 horas, según han señalado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, cuando los testigos han alertado de llamas en un establecimiento hostelero del Pasillo de Guimbarda, y que se han propagado al hotel, ubicado en el mismo edificio.

Los servicios de emergencia procedieron al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados. No hay que lamentar daños personales.

Además, los bomberos también han extinguido este lunes un incendio originado en la planta superior destinada a trasteros de un edificio en Málaga capital.

Los hechos han tenido lugar sobre las 07,10 horas de este lunes, según ha informado el Área de Seguridad de Málaga, al tiempo que han precisado que el incendio se originó en la planta superior destinada a trasteros de un edificio ubicado en la calle Saint Exupery, sin que se hayan registrado daños personales.

Hasta el lugar se han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero. El fuego ha afectado a cinco trasteros, según las citadas fuentes.