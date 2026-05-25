Afectados 7.000 m2 de vegetación por un incendio en la AP-4 en Puerto Real (Cádiz) con tráfico cortado varias horas

Incendio en la cuneta de la Ap-4 en Puerto Real - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

PUERTO REAL (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

En torno a 7.000 metros cuadrados de vegetación se han visto afectados por un incendio que se ha declarado sobre las 14,30 horas de este lunes 25 de mayo en la cuneta de la autovía AP-4 en Puerto Real, en el kilómetro 96, que ha obligado a cortar el tráfico en esta destacada vía de la provincia de Cádiz durante varias horas.

A esta hora, se ha reabierto la circulación aunque con retenciones en sentido hacia la capital gaditana, como ha informado la DGT en su cuenta de X, consultada por Europa Press.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha explicado que, dadas las condiciones climatológicas adversas, donde se registra fuerte viento y mucho calor, el fuego se estaba propagando rápidamente. No obstante, se ha señalado, "la eficaz y rápida" intervención de los bomberos ha hecho que el fuego no alcance la Pinaleta de la Dehesa de las Yeguas ni se aproxime a ninguna zona residencial.

A las 14,30 horas de este lunes, el parque de Bomberos de Cádiz recibía el aviso de un incendio de vegetación en la cuneta de la autopista AP-4, una intervención a la que acudían efectivos del parque de Jerez en apoyo para suministrar agua con otro vehículo nodriza, y se iniciaban las labores de contención, extinción y enfriamiento.

En la zona se continúa trabajando con 14 efectivos y seis vehículos. El Consorcio ha explicado que el incendio se encuentra controlado pero aún en fase de extinción.

Hay afectados unos 7.000 m2 de vegetación, sin otros daños materiales ni personales, y no ha sido necesario realizar ningún desalojo.

En torno a las 17,00 horas se ha recibido otro aviso de incendio de vegetación en el polígono industrial de Puerto Real. Hasta aquí se han desplazado efectivos del mismo parque de Tres Caminos con la autobomba rural pesada (R-27) y dos efectivos. Este incendio ha sido de menor envergadura y ya está extinguido, sin registrar tampoco daños materiales ni personales.