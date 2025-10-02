Ryanair tendrá 83 rutas desde Málaga en la temporada de invierno, con nueve destinos nuevos en Europa

La delegada de la Junta, Patricia Navarro; el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han asistido a la presentación, que ha corrido a cargo de Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair. - RYANAIR

La compañía aérea Ryanair ha anunciado este jueves su programación de invierno de 2025/2026 para Málaga, con 83 rutas, incluidos nueve nuevos destinos: Pardubice, Ostrava, Brno (República Checa); Bratislava (Eslovaquia); Lübeck, Münster (Alemania); Estocolmo Västeras (Suecia); Teesside (Inglaterra); y Varsovia (Polonia). Además, Ryanair añade en Málaga vuelos adicionales a rutas populares como Copenhague, Dublín, Fez, Milán otras.

Estas nuevas rutas y frecuencias harán que la capacidad de Ryanair en Málaga durante la temporada de invierno crezca un 7%, ofreciendo a los ciudadanos y visitantes de Málaga más opciones y conexiones regulares con las tarifas más bajas de Europa.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, han asistido a la presentación de esta programación, que ha corrido a cargo de Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España.

El programa de vuelos de Ryanair para la temporada de invierno 2025/2026 se realizará en gran medida con los 15 aviones que la aerolínea tiene basados en Málaga, lo que supone una inversión de 1.500 millones de dólares, el apoyo a más de 6.800 puestos de trabajo locales y el impulso del turismo durante todo el año en Málaga.

Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España, ha declarado: "A pesar de las excesivas tasas de AENA, que han contribuido a la pérdida de dos millones de plazas en 2025 en otras regiones, Ryanair mantiene su compromiso con Málaga, con 15 aviones basados en el aeropuerto, lo que supone un apoyo a más de 6.800 puestos de trabajo locales".