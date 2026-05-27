Sabor a Málaga colabora en el III Concurso de Fritura Malagueña ‘Fritos con Arte’ - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su marca promocional Sabor a Málaga, impulsa el III Concurso de Fritura Malagueña 'Fritos con Arte', una iniciativa organizada por la Academia Gastronómica de Málaga para poner en valor uno de los grandes símbolos de la cocina malagueña y andaluza.

La presentación del certamen ha tenido lugar este miércoles en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, con la participación del presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manolo Tornay; el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano; y la directora de Sabor a Málaga, marca promocional de la Diputación Provincial, Leonor García-Agua.

García-Agua ha destacado que la colaboración de la Diputación con este concurso responde al compromiso de la institución provincial con la promoción de la gastronomía malagueña, el respaldo a los establecimientos hosteleros y la defensa del producto local como elemento diferenciador de la provincia.

"Desde la Diputación de Málaga y especialmente a través de nuestro sello Sabor a Málaga, trabajamos firmemente para dar a conocer y reforzar la riqueza gastronómica de nuestra provincia", ha señalado la directora de Sabor a Málaga.

En este sentido, ha subrayado que este certamen permite hablar "de nuestra costa, de nuestros pescadores, de nuestros bares y chiringuitos, y también de nuestras familias", que han hecho de la fritura malagueña una forma propia de entender la gastronomía y la vida.

La responsable de Sabor a Málaga ha incidido en que la fritura es mucho más que una elaboración culinaria, ya que representa "sencillez, alegría y, sobre todo, arte", además de ser una técnica estrechamente vinculada a la tradición marinera de la provincia.

Asimismo, García-Agua ha agradecido a la Academia Gastronómica de Málaga "su compromiso constante con la excelencia culinaria y con los productores y negocios adheridos a Sabor a Málaga", destacando que iniciativas como esta contribuyen a reforzar la proyección de la provincia como destino gastronómico de primer nivel.

El concurso dará comienzo el próximo lunes 1 de junio y se desarrollará durante 15 días, con la participación de 14 restaurantes repartidos por la provincia.

Los restaurantes participantes son Las Palmeras, La Recaleta, El Cabra Ovidio, La Mariscá y Los Delfines, en Málaga; Avante Claro, Marina Playa y Taberna Marinera La Victoria, en Rincón de la Victoria; Scama Guadalmina, en Marbella; La Escollera y El Palangre, en Estepona; Tropy, en Caleta de Vélez; y La Jábega y El Canarias, en Torremolinos.

El certamen contará con premios profesionales a la mejor fritura malagueña y a la mejor fritura de boquerones, además de dos reconocimientos por votación popular a través de la web de la Academia Gastronómica de Málaga. Entre quienes participen en esta votación se sorteará una comida para dos personas.

Los premios se entregarán el lunes 15 de junio, poniendo fin a una iniciativa que vuelve a situar a la fritura malagueña como "emblema gastronómico de la provincia" y como una nueva oportunidad para que Sabor a Málaga siga proyectando la calidad, la tradición y el talento culinario de Málaga dentro y fuera de la provincia.

El presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manolo Tornay, ha explicado que los objetivos del certamen son preservar la pureza de una buena fritura, premiar a los establecimientos que apuestan por la calidad y difundir la excelencia de la gastronomía malagueña y andaluza.

"La fritura forma parte de la identidad gastronómica de Málaga desde hace siglos. Es una técnica profundamente ligada a nuestra tradición marinera y a la herencia cultural de los pueblos que han pasado por Andalucía", ha afirmado Tornay.