Sabor a Málaga muestra en Verema lo mejor de la despensa malagueña con una cata maridada - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sabor a Málaga, la marca de la Diputación de Málaga para la promoción de los productos agroalimentarios de la provincia, está participando estes lunes en el showroom internacional de vinos Experiencia de Verema, que celebra su undécima edición en el Gran Hotel Miramar.

Ante los más de 8.000 expertos del sector vitivinícola y la restauración que asisten al evento, la Diputación está dando a conocer lo mejor de la despensa malagueña con una cata maridada en la que productos como el caviar de miel de caña, el queso de cabra, el aguacate de la Axarquía, el espeto de sardinas, la peregrina de Málaga, el salchichón o el chivo lechal armonizan con los vinos de ocho bodegas malagueñas.

La vicepresidenta de Atención al Municipio, María Francisca Caracuel, que ha asistido hoy a Verema, ha explicado que se trata de las bodegas Bentomiz, Dimobe, Cortijo la Fuente, Huerto de la Condesa, Nilva Enoturismo, Carpe Diem, Pérez Hidalgo y Fabio Coullet; todas ellas galardonadas en diversos certámenes nacionales e internacionales, así como en las distintas ediciones de los Premios Sabor a Málaga a los mejores vinos con DOP Málaga y Sierras de Málaga.

CATA MARIDAJE SABOR A MÁLAGA

Sabor a Málaga ha ofrecido una cata maridaje con un menú compuesto por seis pases diseñado por el chef Sergio Garrido. El aperitivo ha sido una rosa de pimientos asados, cebollita y sardina al espeto, una combinación que evoca el sabor más tradicional del litoral malagueño y que se acompaña con el vermut Ventura 27 de Bodegas Dimobe.

A continuación, se ha presentado un ajoblanco elaborado con almendra de Cártama, enriquecido con caviar de miel de caña y queso fresco, maridado con el vino Flor Floris de Bodegas Pérez Hidalgo, en una reinterpretación de uno de los platos más emblemáticos de la cocina local.

La propuesta ha seguido con una entrada fría compuesta por concha de pan, salchichón de Málaga, perla de aguacate de la Axarquía y mini brotes tiernos, armonizada con el Apiane Espumoso Moscatel de Bodega Carpe Diem, aportando frescura y equilibrio al conjunto.

En la entrada caliente, los sabores del mar vuelven a cobrar protagonismo con una elaboración Viña AB de gamba y peregrina malagueña acompañada de ensalada de algas, que encuentra su perfecta alianza en el vino Ariyanas seco sobre lías finas de Bodegas Bentomiz.

El plato principal rinde homenaje a la tradición ganadera de la provincia con un mini taco de chivo lechal malagueño asado al carbón sobre migas de Mollina, una propuesta intensa y llena de matices que se marida con el Tinto Maxx Garnacha 2019 de Bodega Kieninger.

Como broche final, el postre 'Homenaje al Valle del Guadalhorce': un sugerente lemon pie elaborado con limones de Álora, acompañado de chocolate con naranja de Pizarra y migas de algarroba. Este cierre dulce se complementa con el vino Luzel de Bodega Cortijo La Fuente, culminando así una experiencia gastronómica que refleja la identidad, tradición e innovación de la cocina malagueña.