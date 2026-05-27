Salado destaca la labor del centro de drogodependencia de Málaga que ha ayudado a más de 33.000 personas en 40 años

Celebración del 40º aniversario del CPD de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado ha participado en el acto de clausura del 40 aniversario del Centro Provincial de Drogodependencias y Otras Adicciones de Málaga (CPD) y ha recordado que durante estas cuatro décadas ha prestado atención y asistencia a más de 33.000 personas, ayudándoles a superar su adicción.

En el acto, en el que también ha estado el director del Plan Andaluz sobre Drogas y otras Adicciones de Andalucía, Francisco Vázquez, Salado, ha destacado el papel que juega el centro que ha estado "adaptándose y dando respuesta a los cambios producidos en nuestra sociedad y, en consonancia, también en las adicciones".

El presidente de la diputación ha incidido en que una de las prioridades es "prestar protección y apoyo a las personas y colectivos más vulnerables de la provincia, contribuyendo a mejorar su calidad de vida".

"Nos sentimos especialmente orgullosos del trabajo que desarrolla todo el equipo del CPD, con su director, Juan Jesús Ruiz, al frente", ha añadido. Asimismo, ha explicado que este centro nació para dar respuesta a una realidad que golpeaba a barrios y familias de Málaga, sobre todo por la adicción a la heroína.

Además de contar con el CPD, la Diputación coordina otros dispositivos de atención en materia de adicciones en la provincia, como los tres centros de tratamiento ambulatorio existentes en La Palma-La Palmilla, Carretera de Cádiz y Mijas Costa. Además, se ha ampliado la atención que presta el centro con un equipo que acude a la Prisión Provincial de Archidona.

En esta jornada de clausura se ha realizado un recorrido por el trabajo desarrollado en el centro desde 1986. Y se ha desarrollado una mesa redonda con la participación de Juan Manuel de las Nieves, usuario del centro; Concha García Benítez, psicóloga del CPD y fundadora de los talleres terapéuticos ocupacionales y Mari Ángeles García Jurado, coordinadora provincial de Prevención de las Adicciones.

También han participado Ana Marín Bedoya y Antonio Sánchez Valiente, integrantes del equipo de intervención en Instituciones Penitenciarias de Málaga II; y Macarena Barrientos, monitora del taller de artes plásticas del centro.

CELEBRACIÓN DE LOS 40 AÑOS

Durante este mes, se han desarrollado diferentes actividades que han permitido visibilizar más la labor del CPD, humanizar la figura del paciente y, sobre todo, combatir el estigma que aún rodea a las adicciones a través de los testimonios de usuarios del centro y de la experiencia de los profesionales.

Ha habido una exposición de obras de los talleres terapéuticos ocupacionales del centro --socioculturales, de artes plásticas, deportes y reciclaje creativo--, que han incluido trabajos realizados por usuarios del CPD, como cuadros cerámicos, barro, pirograbados, muebles de madera, revistas, objetos decorativos a partir del reciclaje de diversos materiales, entre otros.

Y también se ha desarrollado un ciclo de conferencias y mesas redondas, abiertas a toda la ciudadanía, con la participación de usuarios y profesionales del CPD para abordar la adicción desde múltiples ángulos.