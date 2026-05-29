El Salón Inmobiliario del Mediterráneo refuerza su apuesta por la innovación del sector inmobiliario en Málaga

Archivo - Zona Innova del salón inmobiliario del Mediterráneo - PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, reforzará en su próxima edición el protagonismo de la 'zona Innova' como el espacio estratégico para la innovación aplicada al sector inmobiliario y constructor.

Ideado como un entorno para conectar tecnología, conocimiento y negocio, reunirá a empresas, administraciones, startups y profesionales especializados en torno a las principales tendencias que están redefiniendo la industria, según han explicado desde la organización en un comunicado.

Innova configura un ecosistema orientado a "facilitar la implementación real de soluciones innovadoras en proyectos inmobiliarios y constructivos".

Para ello, articulará su propuesta en base a tres ejes principales, como son el foro de contenidos centrado en la visión estratégica y la toma de decisiones; un espacio expositivo con soluciones y tecnologías aplicadas; y la Open Call for Startups, una convocatoria dirigida a startups emergentes con propuestas de valor para acelerar la transformación del sector.

Por su parte, la programación del foro 'Innova by Bilba' pondrá el foco en algunas de las áreas que están marcando la evolución del mercado. Bilba, compañía especializada en la aplicación de la metodología colaborativa IPD (Integrated Project Delivery), la utilización de sistemas constructivos industrializados y la digitalización integral de procesos, volverá a patrocinar este espacio de contenidos estratégicos dentro de Simed.

Entre las temáticas destacadas figuran la vivienda industrializada y su capacidad para responder a retos como la vivienda asequible, la rehabilitación o los nuevos modelos de financiación; la construcción 4.0, conectando a las compañías que desarrollan tecnología con quienes la aplican en proyectos reales; y la descarbonización, con especial atención a materiales y sistemas constructivos orientados a reducir el impacto ambiental de la edificación.

La inteligencia artificial ocupará también un lugar destacado como herramienta para optimizar procesos, automatizar operaciones y mejorar la eficiencia en ámbitos como la planificación, la gestión de proyectos, la comercialización o la toma de decisiones.

La zona expositiva reunirá "soluciones" relacionadas con materiales y sistemas constructivos avanzados, envolventes, aislamiento, acústica, impermeabilización y rehabilitación, además de propuestas vinculadas a fabricación aditiva e impresión 3D.

También tendrán presencia tecnologías asociadas a industrialización y eficiencia energética, como construcción modular, sistemas prefabricados, steel framing --modelo de construcción industrializada--, climatización, aerotermia, fotovoltaica y gestión energética.

En el ámbito tecnológico, Simed Innova contará con empresas especializadas en inteligencia artificial, automatización, análisis de datos, predicción de costes y tiempos, BIM, gemelos digitales, IoT, smart buildings.

A ello se sumarán soluciones orientadas a la descarbonización y la economía circular, incluyendo materiales de bajo carbono, análisis de ciclo de vida, gestión de residuos y reciclaje.

La zona Innova está dirigida a promotoras inmobiliarias, constructoras, estudios de arquitectura, ingenierías, consultoras técnicas, fabricantes y proveedores especializados, además de representantes de la administración pública vinculados a vivienda, urbanismo y desarrollo territorial. Simed se celebrará del 12 al 14 de noviembre en Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga.