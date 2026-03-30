La Semana Santa de Málaga de 2025 generó un impacto económico de 320 millones y más de 2,6 millones de visitas

El rector de la UMA, Teodomiro López (3i); el presidente de la Fundación Lágrimas y Favores, Antonio Banderas (3d); el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (1d) y el director de la Cátedra de Estudios Cofrades, con premiados por estudios. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pasada Semana Santa de Málaga generó un impacto económico total estimado de 320,52 millones de euros y 2.975 empleos equivalentes, según el estudio elaborado por la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga (UMA), con el apoyo de la Fundación Lágrimas y Favores.

El informe, denominado 'Análisis del perfil e impacto económico de los visitantes a la Semana Santa de Málaga 2025', cuyos autores son Benjamín del Alcázar, Eva María González y Plácido Sierra, profesores de la Facultad de Marketing y Gestión, reafirma esta celebración "como uno de los acontecimientos culturales, sociales y turísticos más relevantes de la ciudad, tanto por su dimensión simbólica como por su capacidad de activar el consumo en sectores clave como la hostelería, el alojamiento, el transporte y el Comercio entre otros".

Los datos han sido dados a conocer este lunes en un acto en la Casa Hermandad de las Reales Cofradías Fusionadas, con la asistencia, entre otros, del rector de la UMA, Teodomiro López; el alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Fundación Lágrimas y Favores, Antonio Banderas, y el director de la cátedra, Benjamín del Alcázar, uno de los autores del estudio.

El informe concluye que durante Semana Santa 2025 Málaga recibió más de 2,6 millones de visitas, un 22,9% más que en 2023. Del volumen total, el 91,9% correspondió a residentes y el 8,1% a no residentes. En términos de espectadores únicos, el informe estima una asistencia de 513.675 personas, de las que el 81,2% eran residentes y el 18,8%, visitantes.

Esta diferencia entre visitas y espectadores únicos "responde al notable aumento de la frecuencia de asistencia de la población local, que incrementó el número medio de días dedicados a contemplar los desfiles procesionales". También se desprende el "fuerte arraigo ciudadano del evento", con tasa de penetración entre la población de Málaga capital del 70,5%; es decir, siete de cada diez malagueños asistieron a las procesiones.

El público residente muestra una elevada fidelidad: ocho de cada diez espectadores declaran haber acudido a la Semana Santa en más de diez ocasiones, y su media de asistencia se sitúa en 5,7 días, por encima de la edición anterior.

El informe identifica también una consolidación del atractivo turístico de la Semana Santa malagueña. Entre los visitantes no residentes, el 61,8% procede del mercado nacional, mientras que entre los principales mercados internacionales destacan Italia, Reino Unido y Portugal.

El 35,6% de los visitantes viajó expresamente para ver la Semana Santa y el 44,4% estaba en la ciudad por vacaciones, ocio o tiempo libre y aprovechó su estancia para asistir a los desfiles procesionales. Además, el 93,5% de los no residentes son turistas que pernoctan en la ciudad, con una estancia media de 5,4 días.

La edad media se sitúa en torno a los 38 años, tanto entre los residentes como los visitantes, y se observa una creciente presencia femenina, ya que las mujeres representan el 60,7% del público residente y el 56,3% del visitante.

En el segmento turístico, casi la mitad de los asistentes acudía por primera vez a la Semana Santa, mientras que uno de cada cinco declara haber repetido la experiencia en más de diez ocasiones. Esta combinación evidencia la capacidad del evento para atraer nuevos públicos sin perder fidelidad.

GASTO

En términos de gasto, el estudio estima un desembolso medio por visita de 53,08 euros entre los residentes y de 372,50 euros entre los visitantes no residentes. En el caso del público local, el gasto se concentra especialmente en restauración, transporte al centro de la ciudad y compras.

Entre los visitantes, las principales partidas son alojamiento, restauración y compras, lo que refuerza el efecto tractor sobre los sectores económicos más vinculados a la experiencia urbana y turística. A partir de estas pautas de consumo, los efectos económicos directos se sitúan en 204,57 millones de euros.

Al incorporar los efectos indirectos e inducidos sobre el conjunto del tejido productivo andaluz, el impacto total asciende a 320,52 millones de euros. Aunque esta cifra supone una moderación respecto al fuerte repunte de 2023, el informe interpreta esta evolución como una fase de estabilización tras la etapa postpandemia, motivada principalmente por el descenso del número de visitantes no residentes.

No obstante, la Semana Santa "mantiene un papel esencial como motor de actividad económica y como generadora de empleo en la ciudad y su entorno".

La valoración de la experiencia es muy positiva. Los residentes otorgan a la Semana Santa una puntuación media de 8,4 sobre diez y los visitantes la valoran con un 8,3. Entre los aspectos mejor considerados está la seguridad, la oferta de restauración y la información y señalización del evento. Entre los susceptibles de mejora están la accesibilidad y, en el caso de los residentes, el recorrido oficial. Desde el punto de vista de la imagen, todos asocian principalmente esta Semana Santa con tradición, pasión y religiosidad.

Un año más, desde la dirección de la cátedra se ha destacado que, además de este impacto económico motivado por las visitas en la propia Semana Santa, "las implicaciones de la misma van aún más allá, pues a estas magnitudes habría que añadir otras dimensiones provocadas por este evento".

Uno de ellos viene originado por el movimiento económico generado por las propias cofradías debido a su actividad durante todo el año. En este sentido, en el estudio presentado en 2025, se cuantificó dicho impacto directo, indirecto e inducido en 39,7 millones de euros anuales. Y una tercera dimensión --que aún está por cuantificar-- sería el impacto generado por terceras empresas que ven, en el público afín a esta tradición, un mercado potencial de gran interés para el desarrollo de productos y servicios específicos relacionados con la Semana Santa.

Banderas ha repasado la actividad de la Fundación Lágrimas y Favores desde su creación hace 16 años y ha recordado que nació para incorporar un aspecto social y llegar "a las tres S: Semana Santa Solidaria", lo que se ha conseguido con la dotación de becas, la colaboración con Cudeca y otras ayudas a los más necesitados. También ha subrayado la cátedra "no solo como una herramienta de presente" sino también "por su aspecto histórico para ver la evolución de nuestra Semana Santa".

El rector ha enfatizado el valor de estos estudios y ha propuesto analizar el peso y la aportación de la universidad en la celebración de la Semana Santa. Asimismo, ha felicitado a la anterior rectora, Adelaida de la Calle --presente en el acto-- por "dar la mano" a la Fundación Lágrimas y Favores y por hacer que Banderas "sea uno de los nuestros como doctor honoris causa de la UMA".

El alcalde, por su parte, ha subrayado que estos estudios son "útiles para estrategias sobre cómo enamorar más a la gente que viene". "Málaga tiene su tirón y estoy convencido que las dificultades del corte del AVE en Álora son superadas por el amor a Málaga y su Semana Santa", ha dicho.

También se han entregado los premios de Investigación de la cátedra para fomentar la investigación en el ámbito cofrade por parte de la comunidad universitaria. El premio a la mejor Tesis Doctoral ha sido 'La marcha procesional en Andalucía (1856-1919): creación, edición y circulación de un género', de Juan Carlos Galiano Díaz, defendida en la Universidad de Granada; y el Premio al mejor Trabajo Fin de Grado/Fin de Máster para Marta Bleda Soler, por 'Raúl Berzosa: sincronismo pictórico en torno a la estética sacra'.

El accésit al Trabajo Fin de Grado/Fin de Máster ha sido para Carlos Hidalgo Fernández, por 'Málaga reza cantando: La recuperación y análisis del patrimonio inmaterial hímnico dedicado a las dolorosas que procesionan durante la Semana Santa malagueña', defendido en la Universidad de Barcelona.