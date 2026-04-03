Semana Santa Málaga 2026: horarios y recorridos de los tronos este Viernes Santo

Archivo - Virgen de Servitas de Málaga capital. Imagen de archivo. - EMT MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Viernes Santo en la Semana Santa de Málaga destaca por su intensa devoción cofrade, con un total de ocho hermandades recorriendo las calles de la ciudad. La jornada comienza con la Hermandad del Monte Calvario, que pone en la calle los tronos del Cristo Yacente y Santa María del Monte Calvario, mientras que el broche final lo pone la Virgen de los Dolores de Servitas, que parte desde la Parroquia de San Felipe Neri.

A lo largo del día también realizan su estación de penitencia el Sagrado Descendimiento, Amor y Caridad, Dolores de San Juan, Santo Traslado, Piedad y Sepulcro, completando así uno de los días más solemnes y sobrecogedores de la Semana Santa malagueña. Aquí se muestra el recorrido y horario de cada uno de los tronos que procesionarán durante la jornada en la capital malagueña:

Hermandad del Calvario.

Salida del templo: 16,00 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 18,40 horas

Salida de Recorrido Oficial: 20,50 horas

Entrada en el templo: 00,00 horas

Itinerario: (Salida 15,00 horas) Vía Dolorosa del Calvario, Glorieta Padre Manuel Gámez, Amargura, Alfonso XII, Plaza del Santuario, Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria (Salida 16:00), Plaza del Santuario, Compás de la Victoria, Plaza de la Victoria, Victoria, Plaza de María, Guerrero, Granada, Plazuela de Jesús Castellanos, Granada, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Plazuela de Jesús Castellanos, Granada, Méndez Núñez, Plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Madre de Dios Mariblanca, Peña, Cruz Verde, Altozano, Párroco Ruiz Furest, Puerto Parejo, Manrique, Tejeros, Mitjana, Rampa del Santuario y Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria.

Hermandad del Descendimiento.

Salida del templo: 16,30 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 19,20 horas

Salida de Recorrido Oficial: 21,35 horas

Entrada en el templo: 00,15 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Manuel Martín Estévez, Maestranza, Cervantes, Paseo de Reding, Avenida Cervantes, Francisco Bejarano Robles, Guillén Sotelo, Travesía Pintor Nogales, Plaza de la Aduana, Císter, San Agustin, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Cister, Plaza de la Aduana, Travesía Pintor Nogales, Guillén Sotelo, Paseo de Reding, Plaza del General Torrijos, Maestranza, Manuel Martín Estévez y Casa Hermandad.

Cofradía del Amor.

Salida del templo: 16,50 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 20,00 horas

Salida de Recorrido Oficial: 22,15 horas

Entrada en el templo: 02,00 horas

Itinerario: Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria, Plazuela Cristo del Amor, Conde de Tendilla, María, Ladrón de Guevara, Fernando el Católico, San Patricio, Compás de la Victoria, Plaza de la Victoria, Victoria, Plaza Jesús El Rico, Alcazabilla, Plaza de la Aduana, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Méndez Núñez, Plaza del Teatro, Puerta de Buenaventura, Mariblanca, Peña, Frailes, Cruz Verde, Altozano, Párroco Ruiz Furest, Puerto Parejo, Manrique, Fernando el Católico y Casa Hermandad.

Archicofradía de los Dolores de San Juan.

Salida del templo: 19,05 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 20,50 horas

Salida de Recorrido Oficial: 23,05 horas

Entrada en el templo: 00,35 horas

Itinerario: Iglesia de San Juan, San Juan, Plaza de Félix Sáenz, Sebastián Souvirón, Plaza Arriola, Sagasta, Plaza de Félix Sáenz, Nueva, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la S.I.C.B., Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza de la Constitución, Especería, Cisneros, Fernán González, Calderón de la Barca e Iglesia de San Juan.

Hermandad de la Soledad de San Pablo.

Salida del templo: 19,30 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 21,30 horas

Salida de Recorrido Oficial: 23,45 horas

Entrada en el templo: 02,45 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Trinidad, Rampa de la Aurora, Puente de la Aurora, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Plaza la Constitución, Especería, Cisneros, Pasillo de Santa Isabel, Puente de la Aurora, Rampa de la Aurora, Trinidad y Casa Hermandad.

Hermandad de la Piedad.

Salida del templo: 19,30 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 22,15 horas

Salida de Recorrido Oficial: 00,30 horas

Entrada en el templo: 02,00 horas

Itinerario: Casa Hermandad, Alderete, Calle San Bartolomé, Cruz del Molinillo, Ollerías, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Ollerías, Cruz del Molinillo, Alderete y Casa Hermandad.

Hermandad del Sepulcro.

Salida del templo: 19,20 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 22,40 horas

Salida de Recorrido Oficial: 00,55 horas

Entrada en el templo: 02,15 horas

Itinerario: Abadía del Císter, Alcazabilla, Plaza de la Aduana, Císter, Santa María, Molina Lario, Plaza del Siglo, Plaza del Carbón, Calderería, Plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Duque de la Victoria, San Agustín, Císter, Plaza de la Aduana, Alcazabilla y Casa Hermandad.

Orden de Servitas.

Salida del templo: 22,15 horas

Entrada en Recorrido Oficial: 23,40 horas

Salida de Recorrido Oficial: 02,10 horas

Entrada en el templo: 03,30 horas

Itinerario: Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri, Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Gaona, Guerrero, Dos Aceras, Carretería, Álamos, Puerta de Buenaventura, Plaza del Teatro, Comedias, Nosquera, Muro de San Julián, Muro de las Catalinas, Arco de la Cabeza, Plazuela Virgen de las Penas, Pozos Dulces, Compañía, Fajardo, Cisneros, Especería, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de La Marina, Molina Lario, Torre Sur, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Liborio García, Nueva, Especería, Salvago, Compañía, Pozos Dulces, Plazuela Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Muro de las Catalinas, Muro de San Julián, Nosquera, Carretería, Dos Aceras, Guerrero, Gaona, Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre y Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.