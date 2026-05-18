Servicio de socorrismo de Torremolinos (Málaga) salva la vida a una mujer que sufrió un ataque cardíaco

Servicio de socorrismo de Torremolinos - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La actuación de la Policía Local de Torremolinos (Málaga) y del Servicio de Socorrismo fue decisiva el pasado sábado para salvar la vida a una mujer de 60 años que sufrió un ataque cardíaco mientras se encontraba en un chiringuito del municipio.

Así, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, un agente de la Policía Local comunicó que una mujer presentaba dolor en el pecho y síntomas compatibles con dicha dolencia.

Mientras se esperaba la llegada de la ambulancia solicitada, acudió al lugar el Vehículo de Intervención Rápida con el que cuenta el Servicio de Socorrismo de Torremolinos de manera que los socorristas, al ver los síntomas de la paciente, que llegó a perder la consciencia, hicieron uso del desfibrilador y en sólo un minuto consiguieron que la mujer recuperara el conocimiento, tras lo cual llegó la UVI móvil para trasladarla al hospital.

Así, desde el Consistorio han destacado la rápida actuación tanto de los agentes de policía como de los servicios de socorrismo y emergencias ya que, desde que se notificó la situación, la UVI móvil llegó al lugar en apenas unos minutos.

El concejal responsable de playas, Miguel Domínguez, ha resaltado "la importancia de disponer de un servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios que, además de contar con 23 socorristas repartidos en once torres de vigilancia, cuenta con importantes medios técnicos como una ambulancia, dos motos de agua, y un Vehículo de Intervención Rápida, equipado con un desfibrilador externo automático, que en este caso ha sido decisivo para salvar la vida de una persona".

Por último, han recorado que el servicio se presta los fines de semana y festivos de 11,00 a 19,00 horas, hasta el 1 de junio, y del 1 de junio al 30 de septiembre de 11,00 a 20,00 horas todos los días de la semana.