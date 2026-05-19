Servicio de Urgencias de Quirónsalud Marbella insiste en acudir sin demora ante síntomas potencialmente graves

Esther Hurtado, jefa Urgencias Hospital Quirónsalud Marbella - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Durante la noche, muchos pacientes demoran la decisión de acudir a Urgencias con la esperanza de que los síntomas remitan o mejoren con el paso de las horas. El cansancio, la incertidumbre y el menor acceso a recursos sanitarios en ese horario influyen en que, en numerosas ocasiones, se opte por esperar hasta la mañana siguiente. Desde el Hospital Quirónsalud Marbella se advierte de que este retraso puede resultar inadecuado en determinados cuadros clínicos.

La jefa del Servicio de Urgencias, la doctora Esther Hurtado, ha explicado que "es algo que vemos con mucha frecuencia. Muchos pacientes intentan inicialmente aguantar los síntomas en casa durante horas, especialmente por la noche, pensando que se trata de algo pasajero o que mejorará espontáneamente".

El entorno nocturno también influye en la percepción de los síntomas, que pueden vivirse con mayor intensidad debido a la incertidumbre y la sensación de vulnerabilidad.

En algunos casos, esta demora en la consulta puede hacer que los pacientes lleguen en fases más avanzadas del proceso o con mayor sensación de gravedad, lo que puede influir en su evolución clínica, han indicado desde Quirónsalud Marbella en un comunicado.

Desde Urgencias se insiste en "la importancia" de reconocer los signos de alarma y no demorar la asistencia cuando existen síntomas potencialmente graves. "En Urgencias insistimos mucho en que, ante síntomas potencialmente graves, consultar precozmente puede marcar una diferencia importante en el pronóstico", ha incidido la especialista.

SIGNOS DE ALARMA QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA

Entre los principales signos de alarma se incluyen el dolor torácico intenso o sensación de presión en el pecho, la dificultad respiratoria, la pérdida brusca de fuerza, las alteraciones del habla, la pérdida de conciencia o la fiebre alta persistente con deterioro del estado general, así como los sangrados importantes, el dolor abdominal intenso, los traumatismos graves, las convulsiones o cualquier alteración brusca del nivel de conciencia.

La atención urgente está disponible las 24 horas del día, con una actividad asistencial que varía durante la noche, cuando predominan los cuadros agudos e imprevisibles.

"Por la noche las urgencias suelen ser menos 'programables' y más imprevisibles. Predominan los cuadros agudos que el paciente percibe como graves o que no pueden esperar", ha explicado la jefa de Urgencias.

El Hospital Quirónsalud Marbella dispone de un servicio de Urgencias operativo las 24 horas del día, con Urgencias Generales, Urgencias Pediátricas y Urgencias Ginecológicas, lo que permite una atención especializada y continua.

LA NOCHE EN URGENCIAS: MAYOR VULNERABILIDAD Y DECISIONES CRÍTICAS

Más allá del plano clínico, se subraya la dimensión humana de la atención urgente, especialmente en horario nocturno, cuando los pacientes llegan en situaciones de mayor vulnerabilidad.

"La mayoría de los pacientes no acuden a Urgencias por comodidad, sino porque sienten miedo, dolor o incertidumbre. Y en esos momentos, la labor del equipo sanitario es acompañar, valorar al paciente y actuar con la máxima rapidez posible", ha concluido la jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Marbella.