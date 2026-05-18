Sevilla dice que Vox defenderá "prioridades reales de los malagueños": "Estamos más fuertes que hace cuatro años"

Archivo - El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, en una imagen de archivo. - VOX MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga y cabeza de lista por la provincia en las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha realizado este lunes una valoración de los resultados electorales obtenidos por la formación en Málaga. Así, ha destacado que Vox ha superado "la barrera de los 100.000 votos" y se consolida "como una fuerza decisiva en numerosos municipios de la provincia".

"Vox está más fuerte que hace cuatro años", ha afirmado Sevilla, que ha destacado que el partido ha alcanzado "más de 108.000 votos" en Málaga. "Hemos superado la barrera de los 100.000 votos. Hemos alcanzado los 108.000 votos y somos la segunda fuerza más votada en municipios como Estepona, Mijas, Alhaurín el Grande, Coín o Benahavís. Tenemos muchos motivos para estar contentos", ha señalado.

De igual modo, Sevilla ha subrayado que estos resultados suponen "un respaldo importante" al proyecto de Vox en Málaga y ha incidido en que, "a partir de ahora, la prioridad será defender los votos recibidos en las urna". "Más de 108.000 malagueños nos han votado y lo que vamos a hacer es defender esos votos", ha asegurado.

Además, Sevilla ha insistido en un comunicado en que Vox "seguirá centrando sus políticas en los problemas reales de la provincia". "Para nosotros, primero están las políticas, los problemas y las prioridades de los malagueños, que siguen siendo la falta de vivienda, los problemas en sanidad y la movilidad", ha explicado.

En este sentido, el presidente de Vox Málaga ha remarcado que el partido "defenderá la prioridad nacional para que los malagueños sean prioritarios en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda protegida". "Queremos prioridad nacional para los malagueños en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda", ha afirmado.

Por último, Sevilla ha destacado otros temas "fundamentales" para Vox, como "una mayor defensa del campo, la bajada de impuestos y la mejora de los servicios públicos". "El objetivo que perseguimos es que los malagueños sean los primeros en las ayudas sociales y en la vivienda protegida", ha concluido.

