Siete detenidos por robar a usuarios de trenes de Cercanías de Málaga

Operativo policial en el que han detenido a siete personas por robar a usuarios de trenes de Cercanías de Málaga - POLICÍA NACIONAL

Las víctimas eran principalmente turistas extranjeros

MÁLAGA, 29 May. (EUROPA PRESS) - La Policía Nacional ha detenido a siete personas dedicadas a los hurtos a usuarios de trenes de Cercanías de Málaga. El dispositivo establecido ha permitido desarticular en dos fases, a dos grupos que sustraían la cartera o el bolso a sus víctimas en la red ferroviaria y tras acudir a diferentes entidades bancarias utilizaban las tarjetas de crédito robadas para efectuar reintegros en efectivo.

En las últimas semanas, los integrantes del Grupo Zonal de Hurtos, especialistas en este tipo de delitos, detectaron un aumento de las denuncias por sustracciones al descuido en los trenes de cercanías y en sus estaciones, siendo las víctimas principalmente turistas extranjeros que, tras llegar a aeropuerto malagueño procedían a trasladarse a localidades como Torremolinos, Fuengirola o Málaga en este medio, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Así, a través de las grabaciones de las cámaras de video vigilancia se pudo observar como, los presuntos autores se acercaban a sus víctimas cuando las mismas iban a sacar tickets para acceder al cercanías, ofreciéndoles falsa ayuda o interesándose por la actividad que estaban realizando, percatándose en ese momento del número secreto --PIN-- de las tarjetas utilizadas.

A continuación los seguían hasta los trenes, aprovechando las aglomeraciones de las estaciones o del interior del vagón para sustraerles la cartera o el bolso. Posteriormente, se dirigían a una entidad bancaria próxima donde utilizaban las tarjetas robadas para realizar reintegros en efectivo.

Por parte del Grupo Zonal de Hurtos, en colaboración con otras unidades policiales, se intensificó la presencia de los agentes en las estaciones y trenes de Cercanías.

En una primera fase, se procedió a la detención de cinco hombres, miembros de un grupo criminal itinerante, cuando se disponían a agruparse en una estación de ferrocarril.

El resto de integrantes no ha podido ser localizado hasta la fecha al ser personas que se desplazan por toda la geografía nacional, continuando los agentes con las pesquisas para su detención y posterior disposición judicial.

A la semana siguiente se localizó y detuvo a dos mujeres, ambas de 39 años, en la estación de cercanías de Guadalhorce, tras apearse de un tren procedente de Fuengirola y con la clara intención de subirse de nuevo en dirección a esa localidad.

En el momento de su arresto se les intervino dinero en efectivo --euros y moneda extranjera-- así como efectos utilizados para la comisión de este tipo de hechos.