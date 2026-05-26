Siguen las labores de extinción del incendio que afecta desde este pasado lunes a un hotel en Málaga

Efectivos de Bomberos de Málaga trabajan en la extinción de un incendio ocurrido en un hotel de la capital. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de Málaga continúan trabajando en las labores de extinción del incendio declarado en la madrugada de este pasado lunes en un establecimiento hostelero de Málaga capital, y que se propagó a un hotel ubicado en el mismo edificio, que tuvo que ser desalojado como medida preventiva.

Durante la pasada madrugada han permanecido en el operativo tres dotaciones formadas por tres autobombas, dos autoescalas, tres vehículos nodriza y cinco vehículos ligeros, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

El incendio, que quedó controlado en la tarde de este pasado lunes, ha afectado por completo al local comercial y a gran parte del hotel, según las primeras estimaciones. Los bomberos permanecen en la zona hasta lograr la extinción definitiva del fuego y continuarán realizando tareas de ventilación.

El fuego se inició sobre las 01,26 horas, según informaron desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, cuando los testigos alertaron de llamas en un establecimiento hostelero del Pasillo de Guimbarda, y que se propagó al hotel, ubicado en el mismo edificio.

Los servicios de emergencia procedieron al desalojo preventivo de todas las estancias con más de un centenar de clientes afectados. No hay que lamentar daños personales.

Cabe recordar que en la tarde de este pasado lunes el operativo que trabajaba para sofocar el fuego fue reforzado hasta llegar a 15 medios y continuar así las labores extinción de las llamas.

Así, a las cuatro dotaciones que intervenían en el lugar desde las 15,30 horas se sumaron otras dos con sendas autobombas. En total, trabajaron en la zona seis dotaciones de Bomberos, con dos autoescalas, cuatro autobombas y tres camiones.

Por otro lado, la Hermandad de Humillación y Estrella ha informado en su perfil en redes sociales de que la sede de la corporación "no sufre daños ni filtraciones de humo".

"Debido al fuerte incendio que está sufriendo el hotel situado frente a nuestra casa hermandad, y ante los numerosos mensajes de preocupación de nuestros hermanos, informamos de que la sede de nuestra corporación no sufre daños ni filtraciones de humo", han explicado.