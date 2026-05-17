El Sol, festival de comunicación publicitaria, vuelve a Málaga para dialogar de creatividad, tecnología y nuevos modelos

Archivo - Fachada del Teatro Cervantes en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Sol, Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, celebrará los próximos 28 y 29 de mayo una edición en la que Málaga volverá a convertirse en el punto de encuentro de agencias, anunciantes, productoras y profesionales del sector para reflexionar sobre el impacto de la creatividad en un contexto marcado por la transformación tecnológica, los nuevos modelos de negocio y la evolución cultural de las marcas.

El Sol llega a su 40 edición con un encuentro que comenzará en los Cines Albéniz de la capital con las proyecciones de la Lista Corta del festival, antes de dar paso a un programa que reunirá algunas de las voces más relevantes del sector, según han informado desde la organización en una nota.

Así, han indicado que Daniela Varela (Weber Shandwick) abrirá el ciclo de conferencias con una sesión centrada en cómo 'glitchear' el sistema no es un acto de aislamiento, sino de creatividad absoluta y vinculada al programa SIBI de Cannes Lions desarrollado junto a UnaDeDos y Scopen.

La producción y los nuevos procesos creativos ocuparán también un lugar destacado en el programa. Representantes de ROMA, Lee Films, Rebolución, LANDIA y Agosto conversan en 'Si no se hace, no es', el espacio en el que se debatirá sobre el 'partnership' que "convierte la creatividad en algo grande y, cuando todo encaja, en pura magia", han asegurado.

A continuación, Aleix Valls, CEO de WeArtificial, abordará cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en la que se construyen procesos, equipos y modelos de negocio creativos, en un momento en el que la IA forma parte del día a día de anunciantes y agencias.

El programa explorará también los cambios que atraviesan las agencias y las marcas a través del encuentro entre John Raúl Forero, Presidente & CCO de TBWA y Presidente del Jurado de El Sol; y Xavier Serrano, CEO de TBWA Colombia, una conversación centrada en desmontar algunas de las inercias y falsos dilemas que todavía condicionan la evolución de la industria.

La jornada inaugural culminará con la tradicional proyección de la Bobina Histórica de El Sol y la APCP, un recorrido por algunas de las piezas y campañas que han marcado la evolución de la creatividad publicitaria iberoamericana.

JOAQUÍN LORENTE Y GERMÁN SILVA

El segundo día comenzará con una charla que abarcará dos siglos de publicidad en España. Joaquín Lorente, quien fue considerado el mejor creativo de las décadas de los 70, 80 y 90, y Germán Silva, uno de los creativos españoles más galardonados internacionalmente, actual Director de El Sol y VP Creativo de Jungle, charlarán sobre todo aquello que ha cambiado y todo lo que siempre permanecerá.

Se trata, han señalado, de "dos auténticas personalidades" cuya conversación será moderada por Marc Ros, actual CEO de After, quien empezó su carrera bajo el liderazgo de Lorente y que, además de formar equipo con Silva al principio de sus trayectorias, es hoy una figura clave en la industria.

A continuación, se disfrutará de uno de los casos más reconocibles del mercado español con '3.251 días en la cocina', la sesión protagonizada por Sergio García, director de Estrategia de PS21; Víctor Blanco, Executive Creative Director de PS21; y Kerman Romeo, Chief Marketing Officer (Iberia) & Head of Brand (Western Europe) en KFC España y Portugal.

Repasarán cómo una relación creativa sostenida en el tiempo puede convertirse en una herramienta de construcción cultural y de negocio, siendo KFC 'Anunciante del año' en la 40 edición de El Sol, han indicado desde la organización.

Asimismo, la creatividad como herramienta de crecimiento empresarial tendrá un espacio central en la mesa 'Marca al Balance', moderada por Sam Júdez, CEO de TBWA España y presidenta de la ACT, donde profesionales como Agustín Vivancos, CEO de Jungle; José María Rull, presidente & CEO en Omnicom Advertising Spain; Miguel Conde, presidente BAP&Conde y Salvador Marín, catedrático en economía financiera y contabilidad; debatirán sobre el valor de la marca como activo estratégico para las compañías.

Esa conexión entre marca, negocio y construcción cultural continuará con 'De abuelos a padres, de padres a hijos", una sesión protagonizada por Ángela Pacheco, directora Creativa Ejecutiva de El Ruso de Rocky; Lucas Paulino, director general Creativo de El Ruso de Rocky; y Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia de LALIGA, quienes compartirán el caso de éxito de la campaña 'Herencia', un ejemplo de cómo el fútbol y la creatividad pueden convertirse en un vínculo emocional capaz de trascender generaciones.

El festival culminará con la ceremonia de entrega de premios el viernes 29 en el Teatro Cervantes, un momento clave donde la industria reconocerá las ideas más innovadoras,. Además, este año El Sol incorporará la actuación de Mala Rodríguez y Carlos Jean, quienes compartirán escenario en un espectáculo conjunto. La clausura de esta edición tendrá lugar en la Casa de Botes de Trocadero.

Según la organización, la 40 edición de El Sol llega con un crecimiento en el número de inscripciones respecto al año anterior, lo que, han indicado desde la organización, "refleja la apuesta continuada de agencias y anunciantes por el valor de las ideas en un entorno cada vez más competitivo y cambiante".

Este aumento destaca especialmente en categorías como 'Creatividad Transformadora', 'Campañas Integradas', 'Producción', 'Diseño' y 'Medios', áreas que concentran buena parte de las conversaciones sobre el presente y el futuro de la industria creativa.

A nivel geográfico, España se mantiene como el gran motor de participación, mientras que Argentina encabeza el volumen de inscripciones en Latinoamérica, seguida por Colombia, Perú y Estados Unidos, confirmando que la ambición por alcanzar la excelencia creativa sigue siendo un movimiento compartido que trasciende fronteras.