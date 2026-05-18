Escuredo señala tras el 17M que "el PSOE-A necesita imperiosamente a la gente joven para removerse y ganar"

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, durante el acto de entrega de los premios Plaza de España. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía y presidente de honor del PSOE-A, Rafael Escuredo, ha advertido este lunes de que "el PSOE-A necesita imperiosamente a la gente joven para removerse y ganar".

Así lo ha señalado el que fuera primer presidente de la Junta en la etapa autonómica en un apunte en su cuenta en la red social 'X', consultado por Europa Press, tras el resultado de las elecciones andaluzas de este pasado domingo, 17 de mayo, en las que el PSOE-A ha cosechado su peor resultado en la historia de unos comicios andaluces con 28 diputados, dos menos de los logrados en la anterior cita con las urnas de 2022.

Con el 99,9% del escrutinio completado, los socialistas han recibido en estas elecciones 947.713 votos, lo que supone el 22,71% del total, una cifra que es 1,38 puntos inferior al de 2022, cuando el PSOE-A concurrió a las elecciones con Juan Espadas como secretario general y candidato a la Junta.

Tras estos resultados, Rafael Escuredo, al que la actual secretaria general, María Jesús Montero, propuso para ocupar la presidencia de honor del PSOE andaluz en el Congreso regional que la federación socialista celebró en febrero de 2025 en Armilla (Granada), ha trasladado ese comentario sobre que su partido "necesita imperiosamente a la gente joven para removerse y ganar".

Escuredo ha asumido que ese comentario "gustará más o menos" a "algunos socialistas", pero ha sentenciado que "demorarlo es perder el tiempo".

El que fuera rival de Juan Espadas y Susana Díaz en las primarias que el PSOE-A celebró en 2021 para elegir candidato a la Junta en los comicios de 2022, Luis Ángel Hierro, ha compartido desde su cuenta en la red social dicho comentario de Rafael Escuredo.

Y el también catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla ha publicado otro apunte en el que se reivindica como "voz de conciencia" para preguntarse si "alguien sabe que nos han dado (a los socialistas andaluces) el mayor hostión electoral de nuestra historia".

"¿Alguien piensa asumir responsabilidades?", se pregunta también Luis Ángel Hierro, quien llegó también a postularse como candidato a liderar el PSOE-A tras el paso atrás de Juan Espadas en enero de 2025, y que concluye su comentario con la idea de que el PSOE de Andalucía "renacerá si la militancia asume el control del destino del partido". "Somos andaluces/zas, ejerzamos", zanja su comentario.

