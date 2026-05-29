Subdelegado destaca que Gobierno espera que en junio se liberen derechos de uso eléctrico que no se ejecutan

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha afirmado este viernes que "durante el mes de junio se liberarán gran parte de los derechos de uso eléctrico concedidos que no se están ejecutando ahora mismo en Málaga".

Salas, tras ser cuestionado por los periodistas en relación con la falta electricidad que ha llevado a una empresa a descartar la posibilidad de instalarse en Málaga, ha explicado que hay "un problema eléctrico en toda España", ya que "algunas empresas que acaparan derechos de uso eléctricos sin luego ejecutarlos".

En ese sentido, ha afirmado que en Málaga hay concedidos derechos de uso eléctrico "por más del doble de la electricidad que se está usando", pero "hay empresas que por mera especulación no ejecutan esos derechos ni las actuaciones para las que tienen concedidas esos derechos".

Asimismo, ha apuntado que el Gobierno de España "lo sabe" y que tras el cambio de la normativa de reglamentación por los efectos a nivel energético de la guerra de Irán "actualmente las empresas que no ejecuten los derechos que tienen concedidos, a los tres meses los perderán".

"Esos tres meses se cumplen en junio, con lo cual el Gobierno de España espera que se libere gran parte de esos derechos de uso eléctrico concedidos que no se están ejecutando y eso evidentemente va a ser una gran noticia para las empresas que sí quieren ejecutarlos", ha concluido Salas.