El subdelegado en Málaga defiende que Adif trabaja con el mayor número de medios: "Por encima de todo está la seguridad"

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha priorizado que "por encima de todo está la seguridad de los trabajadores que reparan la zona y la seguridad de los viajeros" en relación con el retraso del plazo para la conclusión de las obras en Álora para reconectar por vía ferroviaria la alta velocidad de la provincia.

De esta forma ha contestado Salas a las numerosas críticas que desde este pasado martes se han producido al anunciar que Adif retrasará la referida conexión hasta pasada la Semana Santa, a la vez que ha reconocido que "no es una buena noticia".

"La ampliación del plazo de trabajo para reparar el talud en Álora por parte de Adif no es una buena noticia, pero hay que recordar que por encima de todo está la seguridad de los trabajadores que repara la zona y la seguridad de los viajeros", ha expresado en un mensaje difundido por la Subdelegación.

"Hay que recordar que es un contratiempo motivado por una fuerza mayor, por unas circunstancias meteorológicas sin precedentes en nuestra provincia, como fue el tren de borrascas, que hizo que un monte se abalanzara sobre la vía del tren derribando un muro de hormigón", ha expuesto.

Salas ha relatado que una vez comenzados los trabajos por parte de Adif se vio que la parte del muro que permanecía en pie estaba fisurada, "por lo tanto hay que echarlo abajo y reconstruirlo. De ahí que se aumente el plazo de trabajo".

En este punto, el representante del Ejecutivo ha dicho que "evidentemente Adif está trabajando con la mayor cantidad de medios técnicos 24 horas al día", para después subrayar que ha sido "una circunstancia técnica que ha derivado este aumento del plazo previsto".

"CARROÑERISMO POLÍTICO"

Javier Salas ha dicho que en esta situación "buscar motivaciones de agravio para obtener un rédito político es propio de 'carroñerismo político' que desgraciadamente son los que tenemos de los representantes institucionales del Partido Popular que tenemos en la provincia de Málaga, con un bajísimo nivel intelectual y político debido a las declaraciones que están haciendo".

Así, el subdelegado ha dicho que "tiene gracia" que el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, pida dimisiones, "ya que si trabaja por el turismo y está tan preocupado por él, pues resulta que ha devuelto una ayuda de 2,6 millones de euros otorgada por el Gobierno de España para mejorar el destino turístico de Málaga porque ha sido incompetente para gestionar esa ayuda"; y ha añadido: "Algo por lo que nadie le ha exigido responsabilidades, ni él las ha asumido ni las va a asumir debido al nivel político que manifiesta".

SEMANA SANTA

"Seguimos confiando en que la temporada turística de Semana Santa sea buena para Málaga", ha expresado Salas, que ha añadido que para ello se necesita a todos los actores del sector, especialmente las administraciones gestoras como la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, "que colaboren en lugar de dedicarse al 'frentismo político' con el Gobierno de España en plena campaña electoral, en la que se ve que están muy nerviosos cuando hablan con palabras tan gruesas y con tan poco sentido común".

A esto, Salas ha añadido que cree que estas instituciones gobernadas por el PP "tampoco se preocupaban tanto cuando Málaga perdió --ser sede de-- el Mundial por culpa de ellos, que no sabemos también las consecuencias negativas para el turismo y para los ingresos que iba a haber en la provincia si se hubiera celebrado el mundial de fútbol en la provincia". "También lo perdimos por su falta de gestión y por su negligencia", ha subrayado.

El subdelegado ha defendido que el Gobierno de España por su parte "siempre colabora con otras administraciones ante las adversidades y así lo ha demostrado con el tren de borrascas que estuvimos en plena adversidad colaborando lealmente con la Junta de Andalucía y posteriormente en las ayudas en la tramitación de las mismas".

"Por lo tanto, el Gobierno de España siempre está con la provincia de Málaga. Para las instituciones que gobierna el PP, pues se dedican a la confrontación en lugar de aportar soluciones para que el turismo no se resienta", ha dicho.

DATOS DE TURISMO EN ENERO

Por último Salas se ha referido a los datos de ocupación hotelera y de visitantes a la provincia durante enero de 2026, en el que la línea de AVE entre Málaga y Madrid tampoco era directa y había un plan alternativo de transporte como lo hay ahora. "Sin embargo, ese enero de 2026 con respecto a enero de 2025 ha habido un incremento del 8,21% en el número de viajeros nacionales", ha expuesto.

Y ha agregado que también ha habido un incremento del 22,68% del número de pernoctaciones de viajeros nacionales con respecto al año anterior.

"Estos datos son oficiales del Instituto Nacional de Estadística en un mes en el que la conexión de AVE no era directa durante más de un tercio del mes de enero, desde el 18 de enero concretamente en el que se produjo el accidente de Adamuz", ha concluido.