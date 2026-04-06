Subdelegado en Málaga dice que los datos oficiales de paro "desmienten el catrastrofismo" de PP por falta de AVE directo

Nuestro Padre Jesús Cautivo durante su procesión en Málaga el Lunes Santo, 30 de marzo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que "los datos oficiales de desempleo desmienten el catastrofismo del PP y sus responsables institucionales respecto al falta de AVE entre Málaga y Antequera". "Al PP de Moreno Bonilla debería darle vergüenza mentir como miente, pero no tienen", ha dicho.

Así lo ha expresado Salas, a través de un hilo en la red social X, consultado por Europa Press, en el que ha precisado que, según eso datos, el pasado mes de marzo registró 1.863 parados menos que en febrero (-1,69%) y 11.764 parados menos que en marzo de 2025 (-9,78%) en Málaga.

En cuanto al sector servicios, vinculado al turismo, "baja el desempleo un -1,83% (1.481 parados menos) respecto a febrero y -8,4% (7.285 parados menos) respecto a marzo de 2025". "El PP de Moreno Bonilla y sus responsables institucionales son expertos en propaganda y mentiras para tapar su nula gestión", ha indicado.

"Allá quien se los quiera creer. Los malagueños y malagueñas no son tontos como ellos piensan. Menos mal que tenemos al Gobierno de Pedro Sánchez", ha finalizado el representante del Ejecutivo central en la provincial.