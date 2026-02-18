El subdelegado: "El plan del Gobierno por temporal abarca a personas, infraestructuras y sectores productivos de Málaga"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en rueda de prensa. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO MÁLAGA

MÁLAGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este miércoles que el plan de acción del Gobierno tras la borrasca "va a cubrir todas las necesidades de la provincia" y ha incidido en que "abarca a las personas, las infraestructuras y los sectores productivos de la provincia". Así, ha asegurado que se convocará a los alcaldes de municipios afectados para una reunión "en la que se abordarán el sistema de ayudas y la evaluación de daños".

En rueda de prensa en la que se ha abordado el Decreto-ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros con medidas para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura, Salas ha indicado que "desde el Gobierno hemos desplegado todos los medios para proteger a las personas en esta calamidad, con más de 1.100 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajando en el territorio en Málaga: Guardia Civil, Policía Nacional y UME".

"Quiero hacer un reconocimiento expreso a todos los profesionales, servidores públicos del ámbito de las emergencias, alcaldes y miles de voluntarios que han colaborado para ayudar ante esta emergencia", ha subrayado el subdelegado, quien ha considerado que "ahora toca la reconstrucción".

Salas también ha recordado que "el Gobierno de España ha sido el primero en responder con un plan inmediato para restablecer la normalidad gracias al compromiso del presidente Pedro Sánchez y de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero".

"Se trata --ha dicho el subdelegado del Gobierno-- de un plan que cuenta con una cuantía histórica, 7.000 millones de euros, para abarcar todas las incidencias y todos los sectores afectados por esta borrasca".

Según han incidido, "es un plan de acción que aglutina a nueve ministerios del Gobierno de España que participarán en la reconstrucción en la provincia de Málaga". "Es decir, el Gobierno de España al completo se vuelca con medidas para la reconstrucción y la vuelta a la normalidad", ha destacado.

Salas ha reseñado que "lo vamos a hacer con la mayor celeridad posible para que en el plazo de un mes todo el sistema de ayudas y medidas quede articulado".

Así, ha dicho que "ahora es el momento de culminar la evaluación de daños por lo que nos quedan unos días intensos en los que vamos a tener un contacto permanente con los ayuntamientos para apoyarles, como hemos venido haciendo durante la emergencia, y ayudarles para que todo se quede perfectamente articulado". Por eso, ha dicho que la Subdelegación convocará a los alcaldes de municipios afectados.

Finalmente, ha incidido en que el plan puesto en marcha por el Gobierno y presentado por Montero "va a cubrir todas las necesidades de la provincia de Málaga: las personas, las infraestructuras y los sectores productivos. Y lo haremos a través de cinco grandes ejes de medidas: las familias, los ayuntamientos, la fiscalidad y la Seguridad Social, la Agricultura y el Comercio".