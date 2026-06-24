Tauroemoción será la nueva empresa gestora de los espectáculos taurinos en La Malagueta de Málaga

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, junto Alberto García, CEO de Tauroemoción. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha adjudicado el contrato de gestión de los espectáculos taurinos de La Malagueta a la empresa Tauroemoción, que dirigirá la plaza durante los próximos cinco años.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, junto Alberto García, CEO de Tauroemoción, una de las empresas más importantes en el panorama taurino y la que más plazas gestiona de Segunda categoría, como Valladolid, Zamora, Huesca, Soria, Burgos o Jaén, entre otras. La de Málaga será su primera plaza de Primera en España.

A este respecto, García ha asegurado que Tauroemoción se ha marcado como objetivo que "Málaga sea un referente, no sólo porque La Malagueta esté catalogada como una plaza de Primera categoría, sino porque se organicen algunos de los principales eventos de España a nivel taurino, con las mejores ganaderías y los toreros más destacados". Uno de los aspectos prioritarios de la gestión, ha adelantado, será incrementar el número de abonados.

"En cuanto a la Picassiana, que es una corrida diferencial que tiene Málaga respecto a cualquier otra ciudad taurina del mundo, vamos a cuidarla y a potenciarla todavía más, y adquiriremos trajes especiales para los subalternos inspirados en el diseño que Picasso creó para Luis Miguel Dominguín", ha continuado García, quien ha dicho que cuidarán "la escenografía especialmente, algo que desde la Diputación ya habéis hecho con éxito".

También habrá importantes novedades en comunicación, como una web de La Malagueta para eventos taurinos (www.plazatorosmalaga.com), redes sociales propias puestas en marcha este miércoles (@malagatoros) y una nueva identidad visual.

El presidente de la Diputación, por su parte, se ha mostrado convencido de que "le pondrán todo el cariño y el esfuerzo que requiere este apasionante reto". "Más aún en un año tan importante como es este para la tauromaquia en la provincia, ya que La Malagueta celebra su 150 aniversario", ha apuntado.

Lo hace, según ha recordado el presidente, con un extenso programa de exposiciones, conferencias y conciertos, puesto que La Malagueta tiene también un importante uso cultural desde que la Diputación completó en 2019 la rehabilitación del edificio, que es todo un símbolo de Málaga declarado Bien de Interés Cultural desde 1981.

Tras la reforma, en 2020 se puso en marcha el Centro Cultural La Malagueta, y en 2025 abrió sus puertas el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia (CEIT) para potenciar el contenido de la plaza de toros.

"Con ese mismo espíritu trabajamos para que la Feria de Málaga pueda considerarse sin ninguna duda como la tercera feria de España", ha asegurado Salado, quien ha adelantado que Tauroemoción ya está confeccionando los carteles de la que va a ser la Feria del 150 aniversario, que se presentarán el 7 de julio en el Centro Cultural MVA.

Algunas de las propuestas de Tauroemoción para la Feria de este año son una corrida extraordinaria por el 150 aniversario, una corrida de Sabor a Málaga y otra para jóvenes, con descuentos y actividades culturales; un Concurso Nacional de Recortadores y la novillada de la Fundación de Toro de Lidia, que es la final de Circuito de Andalucía.

La obra que ilustrará la Feria de este histórico año correrá a cargo de la joven artista malagueña Isabel Lería; obra que permanecerá en el Centro de Experiencias Inmersivas de La Malagueta, donde quedará expuesta para que malagueños y visitantes puedan contemplarla.