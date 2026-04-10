Tellado expresa respeto del PP por Fuerzas Armadas y dice que eso es "compatible" con la expresión usada por Ester Muñoz

El secretario general del PP, Miguel Tellado (c), informa sobre asuntos de actualidad. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha expresado "todo el respeto" de la formación por las Fuerzas Armadas y ha considerado que eso "es compatible" con la expresión usada por la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, para referirse al asunto de la retención de un 'casco azul' español en Líbano. "Todo el mundo ha entendido perfectamente lo que quería trasladar", ha dicho.

Así lo ha señalado Tellado este viernes en declaraciones a los periodistas en Málaga, al ser cuestionado por las palabras de Muñoz sobre el motivo de la detención del militar y la duración de la misma, que fue menos de una hora y sobre lo que dijo que ella había estado "en controles de tráfico" que le han tenido "bastante más tiempo retenida".

"Todo el mundo ha entendido perfectamente lo que la portavoz quería trasladar y vaya por delante todo nuestro respeto a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Creo que eso es perfectamente compatible con esa expresión que ha utilizado Esther Muñoz", ha señalado.