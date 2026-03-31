De la Torre apela al "sentido común" y "flexibilidad" sobre sillas plegables en Semana Santa de Málaga

Nuestro Padre Jesús Cautivo durante su estación de penitencia en Málaga - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes en relación con las sillas plegables en Semana Santa y el bando que así lo prohíbe que "siempre hay que hacer una interpretación con sentido común y la flexibilidad adecuada".

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por la prohibición de sillas plegables en Semana Santa y la petición de Con Málaga para que se retire al considerarla una medida "clasista".

Cabe recordar que el bando dictado recoge que "con motivo de la masiva concurrencia de personas en las distintas calles por las que discurren los desfiles procesionales, queda prohibida en éstas y especialmente en aquellas con cruces complicados, calles estrechas, accesos a inmuebles y establecimientos públicos y donde la movilidad puede quedar restringida, la colocación de sillas plegables, sillas, sillones, mesas o cualquier otro mobiliario de carácter móvil u obstáculo no permanente sin autorización".

Precisa el bando, firmado por el regidor, que "la Policía Local requerirá a los infractores para que procedan a su retirada y si no lo hicieran, la administración, a través de sus servicios correspondientes, retirará los mismos, siendo a cuenta del interesado los gastos que se originen conforme a la Legislación vigente".

De la Torre, cuestionado al respecto, ha rechazado que sea "clasista" como ha criticado Con Málaga, ha incidido en que es "un tema de seguridad" y ha aludido al bando, punto en el que ha precisado que "la frase del bando tiene un añadido que deja abierto esa flexibilidad en el sentido de que allí donde sea necesario una seguridad de una salida de un portal, etcétera, no puede haber una silla que pueda ser un obstáculo".

"Algo que sea plegable, que sea fácilmente quitable, sobre todo que tenga una utilidad para personas mayores, como los andadores que se convierten en sillas; eso toda la facilidad del mundo", ha dicho, así como para pequeñas sillas y taburetes plegables para niños, que "también se pueden cansar".

De la Torre, por tanto, ha apelado a tener "sentido común" de hacerlo y que "no compliquemos la vida a nadie". Ha aludido, como ejemplo, que la zona de Cisneros-Especería es "la más complicada" porque es "donde pasan más cofradías por razones obvias de llegada hacia la plaza de Constitución", aunque hay otras zonas.

Por lo tanto, ha incidido, "es ahí donde hay que tener esa sensibilidad de ver en qué momento llegar sin que te hayan ocupado ya el sitio, pero sin complicar la vida demasiado a la gente que vive, habita y tenga que pasar y salir de las casas".

"En muchísimos sitios no hay ningún problema, ese es el lugar donde es más delicado el hacerlo", ha sostenido, al tiempo que ha agregado que "las instrucciones están dadas de esa flexibilidad" y "ayer, por ejemplo, pasé por una parte de ahí y no hubo ninguna opinión que fuera de queja, sí la tuve claramente el domingo". Al respecto, ha señalado que "de ahí vienen mis instrucciones de la flexibilidad".

Cuestionado, en concreto, sobre calle Carretería, ha precisado que "lo veré hoy", aludiendo a que la zona ha quedado "muy bien en amplitud" y, además, hay "cierta cultura de no llevar elementos grandes".

En este sentido, ha recordado que en los primeros años de alcalde "me encontraba sillones, sofás, cosas voluminosas y fijas y eso no puede ser", pero sí "elementos que sean ligeros, plegables, etcétera, que ocupen poco espacio y sean útiles" a las personas que lo necesiten.

Sobre el bando, De la Torre ha incidido en que hay interpretarlo "con ese sentido práctico, sentido común de la flexibilidad", ha reiterado el regidor.

PREVISIONES

Por otro lado, De la Torre, sobre las previsiones, ha añadido que el tiempo en Semana Santa es un factor fundamental. "Cuando hay perspectivas climatológicas sólidas, sin lluvia, la gente hace el esfuerzo de venir, aunque cueste una hora más, o el tiempo que sea más de diferencia con otros años que no había problemas ferroviarios; y cuando hay perspectivas climatológicas negativas, la gente se frena, es normal porque la ciudad no luce igual y sobre todo la Semana Santa queda muy afectada por la lluvia".

"Aquí tenemos este año, a pesar de ese incidente ferroviario, la ventaja del clima de que está asegurado todos los días un buen desarrollo climatológico y eso para mí me parece esencial en esa noticia que dábamos ayer de que había un número de consultas en nuestra oficina de turismo algo superior, inclusive", ha sostenido. Ha agregado, no obstante, que habrá que ver la ocupación hotelera, pero "espero que esté igual o a lo mejor una disminución mínima".

Por otro lado, ha vuelto a insistir en que, por su parte, no hubo alusión a cifras de pérdidas, y ha incidido en que "siempre dije, y lo digo, lo vuelvo a decir, que si hay afectados por este tema en pérdidas demostradas se acojan a las ayudas" en relación con las borrascas, puesto que es una consecuencia.

"Lo correcto para mí es que, sea cual sea, si hay pérdida, se acojan a eso, con lo cual ¿Para qué vamos a discutir si son X, son la mitad de X, la cuarta parte de X? Lo que sea, que se acoja, ¿Por qué no se van a acoger a las ayudas que hay para los afectados por las borrascas que aprobó el Gobierno?", ha cuestionado, al tiempo que ha respondido que "no me ha contestado el Gobierno sobre ese tema, que lo he planteado, y en la moción iba también", ha concluido.